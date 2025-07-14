В Германии назвали новую инициативу Трампа по вооружению Украины шагом назад

Фото: Michael Matthey/ТАСС

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Немцы считают нынешнюю ситуацию возвращением к политике Джо Байдена, но на новых условиях.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине как оборонительное, так и наступательное вооружение. Однако, как отметил в комментарии для Bild немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге, речь идет не о стратегическом повороте, а, скорее, о возврате к планам предыдущей администрации.

Ключевое отличие: финансировать поставки теперь должны не США, а европейские союзники.

Среди вооружений, которые могут получить ВСУ, — ракеты для систем ПВО Patriot, мобильные комплексы M-Shorad, ракеты класса «воздух-воздух», противорадиолокационные снаряды и крылатые ракеты JASSM. При этом Германия и Норвегия уже выразили готовность оплатить до трех новых систем Patriot. Канцлер Фридрих Мерц подтвердил, что находится в прямом контакте с администрацией Трампа по этому вопросу.

Эксперт также обратил внимание, что JASSM могли бы использоваться с истребителей F-16. В случае применения усовершенствованной версии JASSM-ER, Украина получает возможность поражать цели на расстоянии до 1000 километров — включая Москву.

Ланге предостерегает: возвращение к спорам о «наступательных» и «оборонительных» вооружениях — это шаг назад в дискуссии, которую Запад, казалось бы, уже прошел.

Ранее 5-tv.ru рассказал о планах США поставить Украине рекордное количество вооружений.