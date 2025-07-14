Полиция провела обыски у родственников блогера Subo

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Интернет-звезду подозревают в отмывании денег.

Правоохранительные органы проводят обыски у родственников блогера Subo. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Субхан Мамедов Мурад оглы (это настоящее имя блогера Subo. — Прим. ред.) сейчас находится в розыске. Звезду сети подозревают в отмывании денег. Парень якобы оформил свою недвижимость на членов семьи и близких друзей.

Например, желтая Lamborghini, которая принадлежала блогеру, сначала официально числилась на подставное лицо, а позже и вовсе была снята с учета. Однако недавно кто-то пытался продать эту машину. Вероятнее всего, это были родственники Subo.

Также известно, что черная BMW, которая принадлежит брату блогера, арестована. Официально этой машиной распоряжаются друзья Субхана. Еще представители силовых структур провели обыски в Soul Burger — кафе быстрого питания от Subo.

Уточним, по версии следствия, с 2020 по 2022 год 25-летний Мамедов создал схему уклонения от уплаты налогов, в результате его действий государство потеряло десятки миллионов рублей. К слову, в начале этого года сообщалось, что блогера лишили российского гражданства. Затем ему запретили въезд в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд приговорил блогера Битмаму к семи годам колонии. Ее признали виновной по делу о мошенничестве в особо крупном размере.