Пятый канал стал доступен в мессенджере MAX

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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В ближайшее время сервис обзаведется рядом новых функций.

В мессенджере MAX стартовали испытания каналов, среди которых можно найти Пятый канал, «Известия» и РЕН ТВ. Об этом стало известно 14 июля из заявления пресс-службы цифрового сервиса.

Подписаться на них можно по ссылкам: Пятый канал, «Известия» и РЕН ТВ. В ходе тестирования также были добавлены каналы, посвященные знаменитостям и блогерам. Среди них — писатель Сергей Минаев, певица Клава Кока и дизайнер Артемий Лебедев. После завершения тестирования появится возможность создавать собственные каналы.

Подписчики могут присоединяться к каналам, выражать свое отношение к контенту с помощью реакций, настраивать оповещения, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в группы. В ближайшем будущем появится функция подсчета просмотров и возможность оставлять комментарии к публикациям, а также настраивать отдельный чат для канала и изменять его внешний вид.

В пресс-службе сервиса 30 июня заявили о том, что на российской цифровой платформе MAX зарегистрировался миллионный пользователь. Из общего числа пользователей 75% выбрали мобильную версию для Android, а 23% — для iOS. Наибольшее количество пользователей зарегистрировалось в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.