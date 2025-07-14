Мурашко: за последние пять лет уровень детской смертности снизился на 16%

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Министр встретился с президентом страны Владимиром Путиным.

Показатели детской смертности в России за последние пять лет снизились на 16%. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил на совещании по социальным вопросам с Владимиром Путиным.

«Если посмотреть в целом на показатели детской смертности, то за последние пять лет они сократились более чем на 16%. И мы сегодня по всем возрастным группам детей имеем снижение», — подчеркнул министр.

По мнению Мурашко, Россия также добилась значительных результатов по национальным программам, которые касались здоровья детей.

Также в рамках беседы с президентом Владимиром Путиным министр рассказал, что в настоящее время в стране создается материально-техническая база. По его словам, на сегодняшний день уже построена 21 новая детская поликлиника. Кроме того, во многие больницы продолжают внедрять новые технологии.

К слову, до этого Владимир Путин сообщал о том, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер России вспомнил песню «Стоят девчонки», говоря о демографии в стране.