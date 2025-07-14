Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подозреваемый оказал сопротивление в ходе задержания и был ликвидирован.

В Тюменской области предотвращен теракт. По данным ФСБ, агент украинских спецслужб планировал подложить бомбу под автомобиль российского военного.

Кроме того, он передавал ВСУ информацию о стратегических объектах на Урале и проходящих по Транссибу военных эшелонах.

Злоумышленника решили задержать в тот момент, когда он доставал взрывчатку из схрона. Подозреваемый оказал сопротивление, он ликвидирован.