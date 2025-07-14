«Можем повторить»: напугавший людей на Ладоге летчик хочет сделать это еще раз

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

По его словам, он просто помахал отдыхающим крылом.

Следователи сейчас работают на территории аэроклуба в Ленинградской области после незапланированного авиашоу. Их заинтересовали опасные маневры, которые пилот выполнял прямо над головами отдыхающих на берегу Ладожского озера.

Воздушное судно несколько раз пролетело над пляжем на экстремально маленьком расстоянии от земли, чем сильно напугало зрителей. Зачем понадобилось такое опасное движение и какими последствиями это может обернуться для того, кто был за штурвалом, узнала корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Заходит в вираж над пляжем, маневрирует и, качаясь на ветру, проносится прямо над головами отдыхающих.

«Как раз были на воде, и прям над нами пролетел самолет довольно низко. Как родитель и взрослый человек, я считаю, что это не очень было безопасно», — поделился очевидец Евгений.

«Все удивились очень сильно, все вышли посмотреть, кто это делает. Но так, конечно, не видно было, но мне кажется, это какой-то безумный пилот», — добавил еще один очевидец Артем.

А это тот же самолет уже на земле, под пристальным взором сотрудников Следственного комитета. Они осматривают борт и допрашивают руководство авиаклуба «Прыгаем-Летаем». Там настаивают: все было по правилам, полет согласован.

«Вводится в строй молодой пилот, и с опытным пилотом-инструктором они совершают полеты по маршруту, в районе аэродрома. И, в частности, над водными объектами», — рассказал генеральный директор Академии авиационных видов спорта им. Е. Н. Преображенского Вячеслав Никитин.

Стаж Евгения Балакана — более 20 лет. Именно он сопровождал второго пилота.

«Мы увидели очень большое количество людей и помахали им крыльями, поприветствовав их. Если там кто-то из людей испугался, мы искренне просим прощения. И не можем сказать, что этого не повторится, это будет на регулярной основе», — заявил пилот Евгений Балакан.

По словам пилотов, полет проходил в штатном режиме на высоте 30 метров, что не представляет опасности. Это была подготовка к облету исторических объектов, таких как крепость Орешек и «Разорванное кольцо». В дальнейшем по этому маршруту будут возить историков, чтобы они с высоты могли оценить состояние достопримечательностей.

То, что этот проект действительно запланирован, нам подтвердили в музейно-мемориальном комплексе «Дорога жизни».

«Письмо от них было. Оно находится на согласовании у юриста. Они нам прислали документы, сейчас эти документы рассматриваются, но ответа им мы еще не давали», — рассказала заведующая сектором военно-патриотического воспитания и информационного обеспечения музея «Дорога жизни» Марина Александрова.

Однако у авиационных специалистов безопасность таких полетов вызывает сомнения. При небольшой высоте управление пилот вряд ли потеряет, но запас на маневры — минимальный. А нештатные ситуации никто не отменял.

«Все-таки одномоторная машинка с двигателем, и, конечно, у него не будет запаса высоты просто отойти от района, где люди. Если мы уже гоняем даже гидроциклы и катера, то воздушный транспорт, конечно, и подавно. Правила все пишутся кровью», — отметил летчик-испытатель Вадим Базыкин.

Помимо Следственного комитета, действия экипажа проверяет Северо-Западная транспортная прокуратура и Росавиация.

«В действиях экипажа усматриваются нарушения федеральных авиационных правил, регламентирующих подготовку и выполнение полетов гражданской авиации РФ. Это неприемлемо», — заявил советник руководителя Росавиации Артем Кореняков.

Пока идет проверка, но, по мнению авиаэкспертов, этот маневр может стоить пилоту лицензии.