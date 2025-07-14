Перегрев мозга и потеря сознания: для кого жара опаснее всего

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Повышенная температура летом может представлять серьезную угрозу здоровью, особенно для тех, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами.

Тепловой удар возникает, когда организм перестает справляться с перегревом — в условиях духоты потоотделение становится неэффективным, и температура тела может критически подняться. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредил кардиолог и терапевт Филипп Кузьменко.

В тяжелых случаях происходит перегрев мозга, и человек теряет сознание. Особенно уязвимы в этом отношении люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: из-за жары их кровь сгущается, повышая риск инсульта или инфаркта.

Кузьменко подчеркнул, что максимально опасный период — с 12 до 16 часов. В это время лучше находиться в помещении, избегать прямого солнца, пить прохладную воду и использовать вентилятор или кондиционер. При их отсутствии можно охлаждаться с помощью влажной ткани или обливания холодной водой.

Если кто-то потерял сознание на жаре, его следует немедленно перенести в тень и дать воды. В случае с пожилыми людьми может потребоваться вызов скорой помощи, добавил врач. По данным метеорологов, жара в Москве побила исторический рекорд: 10 июля температура достигла 33,8 градуса, что стало максимумом с 1879 года.

Недавно 5-tv.ru рассказал, как можно охлаждаться в жару.