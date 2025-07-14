Актриса Ребенок: Юрию Морозу были интересны истории простых людей
Актриса Александра Ребенок: у Юрия Мороза было большое сердце
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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О смерти режиссера стало известно 14 июля.
Режиссер Юрий Мороз был не только гениальным творцом, но и очень чувствующим человеком. Об этом Lenta.ru рассказала актриса Александра Ребенок.
По ее словам, режиссеру были близки истории простых людей. Кроме того, он всегда испытывал к ним творческий интерес. Ребенок также рассказала о последней встрече с Юрием. По ее словам, они встретились год назад на отдыхе у моря.
«Мы вместе ужинали, это было очень душевно. Так же, как когда Юрий Павлович собирал нас дома — он очень любил готовить, очень любил гостей», — поделилась актриса.
Ребенок подчеркнула, что Мороз был невероятно успешен в своем деле, но, в первую очередь, режиссер запомнился ей, как человек с большим сердцем. По ее словам, Юрий Павлович помог вырасти многим начинающим свой путь актерам.
«С момента нашей первой совместной работы мы стали не просто режиссером и актрисой, но большими друзьями», — добавила Ребенок.
Она сказала, что ее муж, актер Алексей Вертков, познакомился с режиссером раньше, чем она.
«И теперь мы очень скорбим всей семьей», — подытожила Ребенок.
Режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля. Об этом сообщил актер Дмитрий Харатьян. Морозу было 68 лет.
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