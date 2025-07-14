Непростой визит? Кит Келлог прибыл в Киев

Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

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Ожидается обсуждение поставок оружия и сотрудничества между Украиной и США.

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале его встретил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, в ходе визита обсудят оборону, усиление безопасности, поставки оружия, санкции и развитие сотрудничества между Украиной и США.

Примечательно, что визит Келлога совпал с ожидаемым сегодня заявлением американского президента касательно России. По данным СМИ, он объявит о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие.