Неизвестные похитили человека прямо на улице в Ленинградской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Мужчину силой вытащили из автомобиля, пересадили в другой и увезли.

В Ленинградской области разыскивают группу неизвестных, которые похитили человека прямо на оживленной улице.

В распоряжении «Известий» появились эксклюзивные кадры. На них видно, как из салона автомобиля силой вытаскивают пассажира — по предварительным данным, это гендиректор крупной строительной компании. Затем его пересаживают в другой автомобиль и увозят в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, своей жертве они нанесли несколько ударов ножом. Позже черный «Мерседес» налетчиков обнаружили в одном из поселков.

По основной версии, это могла быть расправа на почве ревности. Возлюбленную пропавшего найти пока тоже не удается.