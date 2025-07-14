Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Боевики ВСУ понесли серьезные потери.

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) успешно освободили населенные пункты Малиновка в Запорожской области и Маяк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации, опубликованного 14 июля.

Сообщается, что в районах населенных пунктов Полтавка, Новополь, Темировка и Толстой в Донецкой Народной Республике и Запорожской области были поражены живая сила и техника боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потери украинских боевиков составили до 185 человек, а также были уничтожены четыре бронированных автомобиля, 11 машин, два орудия полевой артиллерии и машина реактивной системы залпового огня «Верба».

В министерстве сообщили, что в районе ДНР противник понес потери: до 360 боевиков, американский автомобиль HMMWV и «Казак», а также четыре артиллерийских орудия.

В воскресенье в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об освобождении поселков Карла Маркса и Николаевка, расположенных в Донецкой Народной Республике, сообщал 5-tv.ru. В ходе операции были нанесены удары по подразделениям, которые использовали беспилотные летательные аппараты, а также по формированиям территориальной обороны и национальной гвардии.