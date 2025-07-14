Все билеты раскуплены: спрос на рейсы в Геленджик вырос вдвое

Спрос на рейсы в Геленджик вырос вдвое

Фото, видео: © РИА Новости/Георгий Зимарев; 5-tv.ru

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Первый рейс из Москвы запланирован на пятницу.

Интерес к путевкам в Геленджик вырос почти вдвое. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры.

Спрос подогрела новость о возобновлении полетов в курортный город. Первый рейс из Москвы должен приземлиться уже в эту пятницу. Время в пути — около четырех часов.

Пассажиров примет современный терминал. Здание украшают две с половиной тысячи стальных сфер. Почти все места на первые рейсы уже выкуплены.

Авиасообщение со столицей планируют сделать ежедневным. Рейсы запустят и в другие российские города.