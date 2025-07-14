Российские школьники взяли четыре «золота» на Международной олимпиаде по химии
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Российские школьники взяли четыре золота на Международной олимпиаде по химии
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Соревнования проходили в Дубае.
Триумфальное выступление российских школьников на Международной олимпиаде по химии. В Дубае нашу страну представляла четверка лучших, все они из Москвы. И каждый завоевал «золото».
Соревнования собрали около тысячи одаренных школьников со всего мира. Состав нашей команды определили по итогам двухнедельных сборов в МГУ.
Трое участников сборной уже завоевывали высшие награды на международной Менделеевской олимпиаде в Бразилии.