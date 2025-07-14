Без намека на тень? Названы способы правильного охлаждения в жару

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

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Распространенная ошибка во время пекла — открывать окна днем.

Один из лучших методов для быстрого охлаждения в знойную погоду — использовать влажное полотенце. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Илья Чернявский.

Специалист порекомендовал смочить ткань в прохладной воде и приложить к тем местам, где расположены крупные кровеносные сосуды: на шею (в области сонных артерий), подмышки и запястья. Это поспособствует лучшему теплообмену и снижению температуры внутренних органов.

Среди распространенных ошибок в жару — оставлять открытыми окна в дневное время, особенно на солнечной стороне. Это приводит к нагреву мебели и полов, которые аккумулируют тепло, создавая «тепловую ловушку». Чтобы избежать этого, следует закрывать окна и занавешивать их в течение дня. Проветривание лучше осуществлять в ночное и раннее утреннее время, когда температура воздуха за окном минимальна, обеспечивая сквозняки для эффективного охлаждения.

Специалист советует использовать замороженные бутылки с водой в качестве простого и доступного способа создания прохлады. Достаточно заморозить полтора или два литра воды, а затем использовать их разными способами: положить в постель, обернув обычным носком или полотенцем, для охлаждения спального места, либо разместить перед вентилятором для создания эффекта климат-контроля.

Важно также помнить, что в условиях жары организм теряет не только влагу, но и электролиты. Употребление большого объема чистой воды без восполнения солей может привести к слабости и головокружению. Поэтому следует добавлять щепотку соли в воду, пить слабоминерализованные воды или использовать аптечные электролитные растворы.

Для комфортного сна в жару можно использовать «египетский метод» — укрывание смоченной простынею. Испарение создает охлаждающий эффект, что поможет легче уснуть без кондиционера.

Употребление еды в зной требует особого внимания. Тяжелые и жирные блюда, например, шашлыки или горячие супы, создают дополнительную нагрузку на организм и способствуют повышению температуры тела. В то время как легкие и усваиваемые продукты — свежие фрукты, овощи, рис и кисломолочные изделия — будут идеальными. Горячие супы лучше заменить на холодные.

Не стоит забывать и о правильном выборе одежды. Ношение плотно облегающих вещей, даже светлых, может затруднить испарение пота и привести к перегреву. Оптимально подойдут свободные, легкие вещи светлых оттенков. Такие фасоны, характерные для традиционного костюма жителей пустынь, способствуют лучшей циркуляции воздуха и защите от солнечных лучей. Лучше всего носить натуральные ткани — хлопок или лен — или современные синтетические материалы, предназначенные для отвода влаги.

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