Фото, видео: 5-tv.ru

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Фанаты приехали в регион со всей страны, чтобы услышать хиты, которые все знают наизусть, и оценить творчество начинающих музыкантов.

В Удмуртии завершился крупнейший в России музыкальный фестиваль под открытым небом — «Улетай». Тысячи любителей рока приехали в регион со всей страны, чтобы услышать хиты, которые все знают наизусть, и оценить творчество начинающих музыкантов.

За несколько дней на трех сценах выступили около сотни коллективов. Самые ожидаемые гости фестиваля — «КняZz», «Ария», «Кипелов», Гарик Сукачёв. Генеральным партнером, как и раньше, стал РЕН ТВ. О празднике рока расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Атмосферу «Улетай» ощущаешь еще до вылета. Его скромно зовут рок-фестивалем провинции, но какой масштаб — со всей страны летят и поклонники, и музыканты. Часто одними рейсами.

Фестивалю — 18. И на совершеннолетие пригласили лучших! Предельная концентрация легенд рока на сцене РЕН ТВ. Подпевают «КняZzю», жгут и гуляют вместе с «Алисой», заводят хоровод, переходящий в слэм с «Нейромонахом Феофаном». «Древнерусский драм» летит над удмуртским полем.

Клубы, бары, стадионы, но тут — небывалый размах, удмуртские просторы, словно сама природа плачет под лирические баллады и оживает, когда темп ускоряется.

«Пускать волну, прыгать, драйвовать — это все, конечно, фестиваль „Улетай“!» - говорит лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова.

«Фестиваль растет с каждым годом, в этом году гораздо лучше всё по технической части», — говорит лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф.

Время на фестивале проходит незаметно. Летит вперед, словно этот красный мотоцикл «Иж». День сменяет ночь. Ну а когда гаснут огни на сцене, загораются гирлянды в палатках и уже чуть тише начинают звучать привезенные с собой гитары.

От лязгающего сталью хэви и эпических костюмированных постановок до инди, альтернативы и даже рэпа. Работают сразу три сцены. Вечером биться с комарами.

«Отдельная благодарность удмуртским комарам за то, что они унесли от нас гитариста!» — говорит участник группы Jane Air Антон Лиссов.

Днем бороться с палящим солнцем и постоянно с соблазном не съесть все на фуд-корте, где пенным запивают перепечи.

«Мы хотели маленький фрагмент из „Бурановских бабушек“ вставить, мы иногда это делаем», — говорит заслуженный артист РФ, лидер группы «Кипелов» Валерий Кипелов.

Получилось. Посреди тяжелых рифов на главной сцене РЕН ТВ всплывает до боли знакомое «Party for Everybody».

Сразу несколько молодых групп отобрались на фест через конкурс. Ответственность колоссальная — делить сцену с культовыми командами.

7Б, Jane Air, «СерьГа», «Калинов мост», Гарик Сукачёв — позади сотни концертов, десятилетия музыки.

«Нам нравится быть вместе, нам нравится играть и, конечно, нравится, когда люди получают удовольствие. Мы ж это все-таки для них делаем», — говорит музыкант, композитор Гарик Сукачёв.

Яркий разноцветный город регистрирует последние браки в местном ЗАГСе. Собирает палатки, сворачивает спальники и отправляется в дорогу.

Фестиваль «Улетел», но обещал вернуться, чтобы все они через год они снова были здесь как дома.