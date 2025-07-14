Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

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Схваченных на улице украинцев удерживают в гаражах, больше напоминающих концлагерь. Пытают и отбивают всякое желание сопротивляться.

Горькую правду для киевского режима озвучил инструктор ВСУ. Он публично признался, что боевой дух мобилизованных украинцев равен нулю. 70% из тех, кого насильно хватают сотрудники ТЦК, при первой возможности бегут из учебных центров. А виноваты в этом сами украинские командиры, которые просто издеваются над подчиненными.

«Но есть плохое отношение, но действительно есть вот это физическое, есть непонятные какие-то вот от инструкторов мне рассказывали, пневматическим оружием там стрельба и в лицо, и там в какие-то еще моменты есть, и просто по телу, и просто по ногам. То есть необоснованная какая-то, ну, не агрессия, маниакальная какая-то. Я ее не понимаю», — сказал инструктор ВСУ Антон Черный.

По словам инструктора ВСУ, схваченных на улице украинцев удерживают в гаражах, больше напоминающих концлагерь. Пытают и отбивают всякое желание сопротивляться.

Но как только мобилизованных привозят в учебные центры, они пытаются убежать. В лучшем случае им удается добраться до российских военных и сдаться в плен. А нередко это их единственный шанс выжить.