Звезды сошлись на льду: Матч года с Овечкиным и другими хоккеистами сорвал аншлаг

Матч года с Овечкиным и другими хоккеистами сорвал аншлаг

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Билеты на мероприятие разлетелись в первые же минуты продаж.

О событии, которого ждали тысячи российских поклонников хоккея. В столице прошел Матч года. На ледовую арену вышли команды Востока и Запада. Это лучшие хоккеисты, которые выступают в России, а также сборная наших легионеров из океана.

Триумфатором встречи стал Александр Овечкин, который в этом году побил исторический рекорд. Билеты на матч были раскуплены за несколько часов.

Эмоции тех, кому посчастливилось оказаться на трибунах, — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Надсадного.

Такого количества хоккейных джерси с фамилией лучшего игрока мира столичный ледовый дворец ЦСКА еще не видел.

Главный Матч года с участием звезд НХЛ и лучших игроков континентальной лиги — большое событие и для болельщиков, и для спортсменов.

«Во-первых, звезды МХЛ не каждый день приезжают, а вообще только на Матч года. Конечно, все их хотят увидеть», — сказал тренер ХК «Металлург» Андрей Разин.

Самым ожидаемым для болельщиков на льду стал легендарный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Александр Великий, как его называют за океаном, скромно выкатился под овации трибун.

«Ну, можно сказать, Матч звезд, поэтому болельщики приходят, получают удовольствие. И мы тоже кайфуем, потому что у нас, в принципе, не так часто время проводить вместе с ребятами. Поэтому общаемся, получаем кайф от игры и от самого мероприятия», — сказал Александр Овечкин.

Попасть на Матч года и увидеть своего кумира было непросто. Билеты разлетелись в первые же минуты продаж.

Русские звезды хоккея горят ярче многих других за океаном. Каждый третий форвард в НХЛ родом из России. В главном матче года они объединились в команду Запад.

Команда Восток — лучшие игроки российской континентальной хоккейной лиги. Для них играть против опытных спортсменов и престиж, и возможность получить уникальный опыт.

«Но все равно ты понимаешь, что рядом с тобой ездит. Поэтому хочется, чтобы сфотографировались на память», — сказал защитник ХК «Торпедо» Богдан Конюшков.

Главный хоккейный Матч года собрал полную арену болельщиков. На льду лучшие из лучших. Это фактически сборная России. Пока на международных турнирах для нас локаут — увидеть в действии команду можно на этом льду.

Главная цель грандиозного спортивного шоу — собрать средства на благотворительность. Идея принадлежит самим игрокам. Собранные средства пойдут на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП.

Те, кто не смог достать заветный билет, смотрели хоккей возле ледовой арены на большом экране. У Владимира на всю хоккейную семью был один билет, и он отправил болеть на трибуну сына-хоккеиста.

Важно, что болельщики получили праздник хоккея, а благотворительный фонд собрал в три раза больше средств на помощь инвалидам, чем в прошлом году.