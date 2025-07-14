Удалите немедленно: какие данные опасно хранить в смартфоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Важно регулярно очищать мобильное устройство.

Для соблюдения мер безопасности в смартфоне не следует оставлять фото документов, автоматически заполняющиеся логины и пароли от ресурсов и компрометирующие снимки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала юрист Алла Георгиева.

Специалист отметила, что доступ к личным данным могут получить мошенники, взломав смартфон или подобрав его, если тот утерян. На телефоне не должны сохраняться данные для входа в электронную почту, соцсети, приложения банка, «Госуслуг». Это относится также к заметкам и сообщениям.

При взломе аферисты могут войти в соцсети жертвы и запросить у ее друзей деньги или оформить кредит, микрозайм в онлайн-банке или на «Госуслугах».

Помимо этого, специалист напомнила о том, что на устройстве не нужно держать компрометирующие фото, сканы документов, карты банков. Георгиева посоветовала удалять данные после отправки или получения документов. Важно периодически чистить смартфон. Пароли и логины от разных устройств лучше запоминать или записывать.

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