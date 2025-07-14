Мать 11 детей утонула при спасении дочери в Мордовии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Младшему ребенку в семье меньше года.

Многодетная женщина утонула в Мордовии, пока спасала дочь вместе со старшим ребенком. Десять детей остались без матери. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

Как уточнил чиновник, дочка погибла вместе с родительницей.

«Страшная трагедия в воскресенье унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться», — пояснил он.

Известно, что младшему в семье ребенку нет года.

По словам Здунова, правительство республики особо проконтролирует сложившуюся трагическую ситуацию. Многодетную семью Юдинцевых глава региона пообещал обеспечить заботой и опекой. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее, писал 5-tv.ru, ребенка насмерть раздавил надгробный камень на кладбище.