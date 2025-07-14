Россия готова к продолжению прямых переговоров с Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Однако этому мешают противоречивые позиции Киева и Вашингтона.

Россия продолжит прямые переговоры с Украиной. Об этом в беседе с «Известиями» заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, который участвовал в двух предыдущих встречах в Стамбуле.

«Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены», — сказал он.

Однако дата следующего, уже третьего раунда, еще не названа.

Позиция Киева в том, что необходимо сначала подвести к концу обмены пленными, о чем договорились в Стамбуле. При этом Украина продолжает грозить новыми дальнобойными ударами по российским территориям.

У США также непоследовательная позиция, что делает переговорный процесс неопределенным. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Куала-Лумпуре обсуждали новый подход к урегулированию конфликта, при этом американские власти объявили, что увеличат поставки вооружений Киеву.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США анонсировали рекордные поставки оружия Украине. И в ближайшие дни американский президент Дональд Трамп может ввести новые санкции и пошлины в отношении России и ее партнеров.