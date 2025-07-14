Баланс, коллектив и деньги: сколько россиян любят свою работу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Какие факторы играют в этом ключевую роль?

Большинство россиян (60%) признались, что любят свою работу. Согласно опросу, проведенному сервисом Работа.ру, главной причиной тому является возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью (58%), пишет Газета.ру.

Так, 48% опрошенных ценят хороших руководителей и приятный коллектив, а также высоко оценивают уровень заработной платы (44%) и интересность задач (43%).

Треть респондентов (32%) довольны отсутствием бюрократии. Гибкий график и возможность работать удаленно важны для 30% и 22% соответственно.

Еще 22% опрошенных ценят комфорт в офисе, а 21% привлекают возможности для профессионального роста.

Отсутствие сверхурочных часов — ключевой фактор для 20% респондентов. В то же время корпоративная культура и возможности карьерного роста важны лишь для 13% и 9% соответственно.

Главной причиной недовольства работой для россиян является низкая заработная плата (45%).

За ней следуют проблемы с перспективами: отсутствие карьерного роста беспокоит 28%, а профессионального — 24%.

Еще 23% опрошенных жалуются на неинтересные задачи и избыточную бюрократию. Кроме того, 20% сталкивается с переработками, а 19% недовольны расположением офиса.

Немало и тех, кому не хватает возможности работать удаленно (17%). Также встречаются такие причины, как некомфортный коллектив (16%), проблемы с корпоративной культурой (13%) и напряженные отношения с руководством (12%).

Еще 11% опрошенных беспокоят неудобный график, а 10% — неудобства в офисе. Сложные задачи вызывают трудности лишь у 5%.

Интересно, что 60% респондентов планируют сменить работу, а 40% — изменить профессию.