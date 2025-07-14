Заключенный сбежал из тюрьмы в сумке с одеждой во Франции
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
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Его отсутствие в камере обнаружили лишь на следующий день.
Во Франции 20-летний заключенный сбежал из тюрьмы Корбас в сумке с одеждой. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на заявление администрации исправительного учреждения.
По информации телеканала, в тюрьме он находился в одной камере с двумя другими сокамерниками. Один из них вышел на свободу 12 июля, и в этот момент сбежавший спрятался в большой сумке с одеждой своего друга по несчастью. Его отсутствие в камере обнаружили лишь на следующий день.
Директор тюремной администрации Себастьен Ковель заявил в эфире BFMTV, что на данный момент нет никаких доказательств того, что преступнику помогли сбежать.
Сбежавший — гражданин Франции, он был заключен в тюрьму за различные правонарушения, включая торговлю людьми и кражу.
В настоящее время полиция и силы внутренней безопасности ведут поиски беглеца.