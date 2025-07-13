Два теплохода столкнулись на реке Фонтанка в Петербурге

Фото, видео: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры; 5-tv.ru

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Оба судна были заполнены пассажирами.

Два теплохода столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов «Меркурий 5» и «Кронверк» — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным 5-tv.ru на борту теплоходов находились пассажиры. По информации источника, все произошло когда «Меркурий» швартовался — в этот момент его задел «Кронверк».

Также сообщается, что в результате инцидента пострадал ребенок. К счастью, травма незначительная — несовершеннолетний ударился ногой, в госпитализации он не нуждается.

По факту произошедшего организована проверка.