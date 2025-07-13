В Костроме установили бюст погибшего генерала Игоря Кириллова

Фото: Telegram/Губернатор Костромской области Сергей Ситников/sk_sitnikov

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В музее военной академии РХБ защиты также создана отдельная экспозиция с его рабочим кабинетом.

В Костроме состоялось открытие памятника генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, который погиб в результате террористического акта в декабре прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Ситников.

Церемония открытия монумента состоялась на территории Костромской военной академии. Глава региона назвал Кириллова своим другом и соратником, с которым они были знакомы с тех пор, как он возглавил академию. С его приходом в академии начались значительные изменения.

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«Он открылся не просто как талантливый, но еще и как смелый руководитель. Точно так же он показал себя, приняв под своё руководство войска РХБ защиты», — сказал Ситников, выразив благодарность всем, кто сохраняет память о погибшем.

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, также присутствовавший на церемонии, отметил, что Игорь Кириллов был разносторонней личностью — талантливым руководителем, любознательным ученым и неравнодушным человеком.

Кроме того, в музее военной академии радиационной, химической и биологической защиты также создана специальная экспозиция, посвященная Игорь Кириллову. В ней представлены рабочий кабинет генерал-лейтенанта, стол, фотографии из семейного архива, блокнот и личные вещи.

«Сослуживцы отмечают, что такого пустого стола у генерал-лейтенанта никогда не было. Под рукой всегда находилось множество книг и документов. Он будто старался успеть сделать как можно больше для своей страны», — рассказал губернатор.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов погиб 17 декабря 2024 года в результате взрыва во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было прикреплено к самокату рядом с подъездом, а затем дистанционно приведено в действие. Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В ходе расследования были установлены трое подозреваемых, в отношении которых в настоящее время проводится судебное разбирательство.