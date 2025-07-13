Свыше 30 человек отравились хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Часть из них были госпитализированы.

В Екатеринбурге 31 человек получил отравление хлором в термальном комплексе «Баден-Баден». Об этом стало известно из сообщения министерства здравоохранения Свердловской области.

Уточняется, что пострадавшие — сотрудники развлекательного заведения. В областной токсикологический центр были доставлены 19 человек, из них 14 были госпитализированы. Состояние 13 пациентов оценивается как легкое, один человек находится в состоянии средней тяжести. Еще 12 человек проходят лечение на дому.

Пострадавшие обратились к врачам с жалобами на затрудненное дыхание, тошноту, потерю ориентации и слезотечение. По предварительным данным, причиной отравления стал хлор.

Начата проверка по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 200 человек обратились к врачам после отравления водой в Дагестане.