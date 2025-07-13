В Великобритании сразу после взлета рухнул самолет

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jose Lucena

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Информация о жертвах уточняется.

В лондонском аэропорту Саутенд произошла авиакатастрофа — сразу после взлета потерпел крушение и загорелся небольшой самолет Beechcraft King Air B200. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Известно, что воздушное судно направлялось в Нидерланды. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В сети уже появились кадры, запечатлевшие момент взрыва на взлетно-посадочной полосе — на них видны вспышка огня и густой черный дым.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A plane has just crashed at Southend Airport in the county of Essex in England.



No reports on casualties or survivors at this time. pic.twitter.com/rF9pfKPOzw — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 13, 2025

Самолет Beechcraft King Air B200 рассчитан на семь-девять пассажиров. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Индии потерпел крушение Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший в Лондон. Самолет упал на жилой квартал на западе страны.

На борту находились 242 человека, из которых выжил только один — гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш.

В результате трагедии погибли 274 человека, включая жителей на земле.