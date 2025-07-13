Захарова: тема Украины была приоритетной на встрече Рубио и Лаврова
Фото: МИД РФ/ТАСС
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С госсекретарем США глава МИД РФ встретился на полях министерских мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре
На встрече главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Малайзии тема ситуации на Украине была поставлена в приоритет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала на федеральном телеканале.
«Тема ситуации вокруг Украины была приоритетной. Обсуждались и другие вопросы», — сказала дипломат.
Захарова поделилась, что переговоры сторон подсветили желание США помочь в урегулировании конфликта на Украине.
На данный момент Сергей Лавров находится в туре по странам Азии. С Рубио глава российского внешнеполитического ведомства встретился на полях министерских мероприятий по линии региональной организации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. В ходе диалога они подтвердили американо-российский настрой на поиск мирных развязок конфликтов.
Затем глава МИД РФ посетил КНДР. В Вонсане он лично вел разговор с лидером страны Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Цой Сон Хи.
После того как Лаврова проводили из КНДР почетным караулом, он прилетел в Китай. В Поднебесной Сергея Викторовича встретил чайной церемонией его китайский коллега Ван И. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров и министр иностранных дел КНР обсудили украинский кризис.