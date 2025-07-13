В московском цирке с шестиметровой высоты сорвался воздушный гимнаст
Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
В настоящее время выясняются подробности инцидента.
Воздушный гимнаст сорвался с шестиметровой высоты в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, сообщил источник 5-tv.ru.
У мужчины, согласно предварительным данным, диагностировали ушиб мозга, а также компрессионный перелом позвоночника.
В настоящее время выясняют подробности инцидента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лифт с женщиной и ребенком сорвался в одном из многоквартирных домов на проспекте Наставников в Петербурге.
Как рассказала 5-tv.ru пострадавшая Ирина Усачева, вместе с дочерью она спускалась на лифте с 21-го этажа, когда спустя несколько секунд после начала движения кабина резко начала падать вниз.
Женщина успела нажать кнопку экстренной остановки, и лифт застопорился на 13-м этаже. Пассажирам удалось выбраться. По рассказам женщины, при движении лифта вниз ее и девочку бросало по стенкам кабины.