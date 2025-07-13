Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей
Путин: у меня привычка с детства гасить свет сном
Фото: 5-tv.ru
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Президент России уверен, что она останется с ним навсегда.
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что с детства у него осталась привычка гасить свет дома перед сном. После интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубином он признался, что после ухода съемочной группы пойдет выключать лампы. Ситуация происходила в два часа ночи в Кремле.
«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», — поделился Владимир Владимирович.
Российский лидер отметил, что эта привычка пришла к нему с юных лет и осталась с ним навсегда.
Журналист и глава государства не зря задержались до столь позднего времени. Ведь Путин успел рассказать много интересных фактов из своей жизни. Например, он вспомнил, что в 1990-е отказался общаться с делегацией из США. 5-tv.ru писал об этом здесь.
Также 5-tv.ru сообщил о мнении президента РФ о противоречиях России и Запада. Он сказал, что причиной являются различия в геополитике.