Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей

Фото: 5-tv.ru

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Президент России уверен, что она останется с ним навсегда.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что с детства у него осталась привычка гасить свет дома перед сном. После интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубином он признался, что после ухода съемочной группы пойдет выключать лампы. Ситуация происходила в два часа ночи в Кремле.

«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», — поделился Владимир Владимирович.

Российский лидер отметил, что эта привычка пришла к нему с юных лет и осталась с ним навсегда.

Журналист и глава государства не зря задержались до столь позднего времени. Ведь Путин успел рассказать много интересных фактов из своей жизни. Например, он вспомнил, что в 1990-е отказался общаться с делегацией из США. 5-tv.ru писал об этом здесь.

Также 5-tv.ru сообщил о мнении президента РФ о противоречиях России и Запада. Он сказал, что причиной являются различия в геополитике.