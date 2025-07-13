Система «Купол Донбасса» ликвидировала 694 беспилотников ВСУ за неделю
Система «Купол Донбасса» ликвидировала 694 беспилотников ВСУ за неделю
Фото: Полегенько Александр/ТАСС
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Атаке подверглись Донецк, Макеевка и Горловка.
За неделю 694 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) были ликвидированы с помощью системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса». Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.
Отмечается, что в воздушном пространстве Донецка и Макеевки было уничтожено 300 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), а над территорией Горловки — 394 дрона украинских формирований.
Также есть информация о попытке атаки Донецкого машиностроительного завода боевиками ВСУ с помощью БПЛА «Чаклун», в составе конструкции которого было самодельное взрывное устройство с интегрированным механизмом подрыва.
Кроме этого, на границе Макеевки система «Купол Донбасса» перехватила дрон мультироторного типа FPV-дрон. Украинский беспилотник был нацелен на дома мирных жителей.
В Горловке операторы БПЛА смогли предотвратить теракт. Они ликвидировали боеприпас самолетного типа «ВЕКТОР» — дрон-носитель для FPV-коптеров, с помощью которого планировалось осуществить транспортировку малых ударных беспилотников для дальнейших нападений на граждан.
На месте падения уничтоженых БПЛА и их осколков работают специалисты-взрывотехники регионального управления ФСБ России. Все опасные устройства и части дронов ликвидированы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Купол Донбасса» предотвратил атаку на Горловский молокозавод.