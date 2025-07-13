Российские саперы обезвредили более 500 тысяч боеприпасов ВСУ в Курской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинские формирования идут на хитрость при отступлении — минируют жилые дома, огороды и устанавливают растяжки на калитках.

Российские военнослужащие обезвредили более 500 тысяч взрывоопасных снарядов, оставленных боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе разминирования Курской области. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры работы саперов.

Сейчас обезврежено более 40 населенных пунктов и деминировано порядка 55 тысяч га территорий. Такие показатели составляют 15% от плана. За прошлую неделю с помощью Министерства обороны РФ, МЧС России и Росгвардии было очищено около двух тысяч га, свыше 800 км дорог и более 12 тысяч зданий.

По словам корреспондента «Известий» Татьяны Симоненковой, саперам трудно работать из-за высокой травы. Уже обезвреженные территории будут проверены еще раз, так как ВСУ повторно минируют их, маскируя боеприпасы по сезону — зеленью. В стороне от линии боевого столкновения чаще всего разминирование проводится по заявкам местных фермеров.

«Стало больше подразделений. Приезжал президент РФ (Владимир Путин. — Прим. ред.] сказал увеличить (подразделения. — Прим. ред.). Охват территории большой. По-прежнему (очищаем. — Прим. ред) населенные пункты, поля, дороги и все остальное. Мест, где проверять, еще много», — поделился командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск» с позывным «Эмиль».

По словам командира взвода, украинские формирования идут на хитрость при отступлении. В том числе они минируют жилые дома и огороды, устанавливают растяжки на калитках и прячут взрывные устройства в предметах обихода. Маскировкой для боеприпасов становятся игрушки, шоколад, листва, шифер и прочее

Несмотря на активную работу по обезвреживанию некоторые устройства все равно находятся в районах курского приграничья. Например, в селе Шептуховка от боеприпасов пострадали два комбайнера, выполняющие сельскохозяйственные работы. Оба водителя специальной техники получили травмы, но выжили. Они отметили, что все произошло неожиданно. Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК России по данному факту было возбуждено уголовное дело в связи с терактом против мирного населения Курской области.

Командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск» с позывным «База» предупредил гражданское население, что даже если на данном участке работали саперы, не стоит спешить и находиться в этих местах. Территория может стать потенциальной опасностью из-за незаконченной проверки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Брянской области ФСБ задержала пособников украинских спецслужб.