Не просто поход: чему учит московских школьников проект «Маршрут построен»

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Ребята поддерживают друг друга и вместе разделяют эмоции.

Развести костер, преодолеть горный перевал и установить палатку — это и многое другое могут сделать московские школьники — участники туристских клубов. А еще они поддерживают друг друга и вместе разделяют эмоции. Чтобы туризмом увлеклись как можно больше ребят, в столице создали проект «Маршрут построен».

Куда отправляются школьники в поисках новых впечатлений и как связаны путешествие и герой Великой Отечественной войны Лев Доватор, корреспонденту mos.ru рассказали руководители турклубов и их участники.

Лучшие практики детско-юношеского туризма

В сентябре 2024 года на форуме школьного туризма «Маршрут построен» приняли решение создать городскую систему, которая объединила бы лучшие практики в этой сфере. Так появился проект с аналогичным названием. Его курирует столичный Департамент образования и науки, а реализуют — Московский центр воспитательных практик, Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма и ГБУ «Лаборатория путешествий».

Любая столичная школа может создать туристский клуб и получить поддержку проекта. Руководить им должен туристский организатор — преподаватель, завершивший профессиональную подготовку и имеющий соответствующий документ. В рамках проекта для педагогов проводят бесплатные курсы повышения квалификации, помогают пройти обучение на инструктора-проводника. Также можно получить помощь в планировании маршрута путешествия.

Большие возможности открывает проект и для юных исследователей. В течение года школьники могут посетить лекции и мастер-классы клуба путешественников, написать этнографический, Арктический, краеведческий или экодиктант, разработать собственный образовательный маршрут и показать навыки на городских соревнованиях. Успехи отмечают в квалификационной книжке туриста. А лучшие из лучших отправляются в Большую арктическую и Московскую молодежную антарктическую экспедиции.

«“Маршрут построен” — это полезный проект, особенно для начинающих туристских клубов. Наш клуб “Гольфстрим” существует уже 17 лет, мы можем поделиться опытом с теми, кто в начале пути, и в то же время увидеть современные тенденции. Самое главное, проект стал площадкой общения всех причастных к развитию туристической среды. Появилось больше возможностей пойти с детьми туда, где можно быть собой настоящим, посмотреть, какая вокруг потрясающая природа, и понять, что Россия — огромная, необъятная страна», — отметила Анастасия Алюнина, руководитель туристского клуба «Гольфстрим» в «Школе Бибирево».

Одно из крупнейших мероприятий проекта — слет обучающихся образовательных организаций, во время которого проходит первенство по туризму среди детей и подростков. В этом году его организовали в начале мая в деревне Ильясово Московской области на берегу реки Осетр. В состязаниях приняли участие 90 команд, которые на специальном маршруте показали умения преодолевать препятствия, обустраивать лагерь и другие навыки спортивного туризма. А 27 сентября на форуме «Маршрут построен» подведут итоги года: преподаватели представят эффективные разработки, а лучшие туристские клубы и самые активные юные путешественники получат награды.