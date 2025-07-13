Путин назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых отраслей экономики РФ

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Президент отметил, что от результатов его работы в большой степени «зависит обеспечение продовольственной безопасности страны».

Рыбохозяйственный комплекс — одна из ключевых отраслей отечественной экономики. Результаты его работы влияют на продовольственную безопасность России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер посздравил граждан с Днем рыбака, а также подчеркнул, что перед ними стоят важные задачи — обеспечение модернизации береговой и производственной инфраструктуры и обновление рыбопромыслового флота.

«Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики. От результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, решение насущных социальных проблем, качество жизни людей», — следует из поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин отметил, что нужно акцентировать внимание на создании рабочих мест, подготовке кадров, а также развитии городов и поселков рыбодобывающих регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин отметил вклад ралли «Шелковый путь-2025» в укрепление контактов между РФ и зарубежными странами. Такой посыл глава государство вложил в приветственную телеграмму участникам и организаторам мероприятия. Она была выложена на сайте Кремля.