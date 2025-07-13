Бокс, самбо и мини-футбол: в Орловской области отметили День села

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Выступлениями порадовали местные творческие коллективы и приглашенные артисты.

Стенка на стенку — старинная русская забава и суровое испытание. В рукопашном бою сошлись самые сильные и отважные. Так, весело и с кулаками, настоящие мужчины отмечают День села.

«Здесь не было какого-то соревновательного момента, здесь было больше проверить молодецкую удаль», — заявил судья соревнований Андрей Варяг.

С возвращения к истокам и создания в деревне инфраструктуры XXI века в орловской глубинке формируется новый уклад сельской жизни.

«Жить в деревне, поближе к природе, но с городским комфортом и удобствами. Мечта миллионов россиян, которая сбывается в небольшом населенном пункте Орловской области в селе с необычным названием Кривцово-Плота. Здесь установилась гармония между урбанистическими благами и деревенским вайбом», — отметил Аникеев.

Верносело — это не просто новое слово, а целая концепция развития небольших населенных пунктов. Удобно как в городе, спокойно и экологично, как в деревне.

«Ну, что такое верносело? Это верность сельскому укладу жизни, это верность семье, многодетности, это верность стране, это верность православию. К нам едут сейчас сейчас семьи со всей Российской Федерации», — заявил автор проекта «Верносело» Анатолий Якунин.

Несколько лет назад из Кривцово-Плота люди уезжали. После начала благоустройства, увидев улучшения, семья Гриневых решила остаться и заключила социальный контракт на 300 тысяч. То есть эти деньги на развитие сельского хозяйства им просто подарило государство.

«Когда я замуж вышла за Сергея, мы кочевали — то в город, то из города, то опять в деревню, мы не могли определиться. Последние пять лет, когда начало развиваться наше село, уже даже желания нет отсюда уехать», — говорит Ольга Гринева.

Перемены начались с открытия секции сельского самбо. Школьники бесплатно занимаются спортом и достигают успехов на всероссийских соревнованиях.

«У нас здесь развиты легкая атлетика, самбо, есть хоккейная команда. Бокс. И все дисциплины, которыми желают заниматься дети, все поддерживаются, и создаются условия для занятия спортом», — подчеркнул организатор соревнований Андрей Охота.

Основой верносела считается семья. Трудолюбивая, благополучная и многодетная. Такая как семья Бут. У них скоро пополнение, родится пятый ребенок. В Кривцово-Плота для них бесплатно строят частный дом.

«Будет кухня, ванная, гостиная, пять спален, ну и плюс еще коридорчик. Веранда», — говорит Юлия Бут.

Для верносельчан есть возможность и начать свое коммерческое дело.

«Сложно только в одном — нехватка рук. Все, что мы здесь делаем, — это для привлечения новых людей, которые будут приезжать и жить в нашем селе, потому что у нас есть трудовые места», — рассказывает частный предприниматель Оксана Бондарь.

Есть у верносела и свой гастрономический бренд — вишня. Из ягоды готовят вкуснейшее варенье, лакомства и даже хлеб.

«Верносельчане любят свое село, гордятся своим селом. Строится пекарня, появятся новые рабочие места, у нас работает швейный цех, у нас есть магазины, у нас будет дом культуры, у нас будет детский сад», — рассказывает Наталья Рвачева.

Опыт Кривцово-Плота уже признали успешным в Совете Федерации. А это значит, что новый формат сельской жизни вполне может стать всероссийским.