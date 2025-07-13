Защитит от диабета: назван овощ, который поможет избежать ожирения

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

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На постсоветском пространстве он остается редким продуктом, однако с ростом интереса к функциональному питанию спрос на него постепенно увеличивается.

Добавление окры в рацион защищает от ожирения и диабета. Об этом говорится в научном журнале Brain Research.

К такому выводу пришли бразильские ученые, которые провели эксперимент на крысах. За основу специалисты взяли модель раннего перекорма. В рамках исследования часть детенышей поместили в семью, где хорошо кормили. Из-за избытка молока маленькие крысы быстро набирали вес. В итоге такие малыши вырастали с повышенным риском ожирения и развития диабета.

Помимо этого, ученые выяснили, что, если в младенчестве крысу время от времени забирать у взрослой особи и давать ей корм с добавлением порошка окры, то она вырастет более здоровой. В ходе наблюдений у подобной группы «подопытных» уровень сахара в крови был намного ниже, а чувствительность к инсулину — выше.

Ученые полагают, что положительное влияние окры связано с ее биологически активными веществами, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Хоть эксперимент и проводился на животных, но он подчеркивает важность здорового питания даже в раннем возрасте.

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