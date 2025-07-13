«Моя дочка каждый день поет „Матушку“»: боец Уокер о семье и любви к России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бразильский спортсмен вышел на ринг под хит певицы Татьяны Куртуковой.

Бразильский боец смешанных единоборств Вальтер Уокер рассказал о своей русской семье, а также признался, что его дочь постоянно слушает песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. По словам спортсмена, эта композиция его мотивирует. Об этом он заявил в комментарии для 5-tv.ru.

«Мой дом — Россия. Я живу в России уже шесть лет. У меня есть жена — русская, у меня есть дочь — русская. И моя дочка каждый день поет (Песню. — Прим. ред.) „Матушка“, утром и вечером», — поделился спортсмен.

Также бразилец рассказал, что его тренер, как и спарринг-партнер, тоже из России. К тому же Уокер признался, что обожает русскую кухню: борщ, котлеты и оливье.

«Россия меня любит так же, как я люблю Россию», — заявил Вальтер.

Перед началом боя Вальтер вышел на ринг под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Возможно, именно слова композиции вселили спортсмену уверенности. Бразильцу в октагоне противостоял американец Кеннеди Нзечуква, которого Уокер одолел в первом раунде.

Для бразильца это уже третья победа в турнирах, проводимых под эгидой UFC. Уокер дебютировал в бою с поляком Лукашом Бржеским в апреле 2024 года. Однако тогда он уступил европейскому бойцу. Но спустя всего пару месяцев Вальтер одержал первую победу в турнире над австралийцем Джуниором Тафой. Уокер выступает в тяжелом весе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бразильский боец UFC Вальтер Уокер признался в любви к России.