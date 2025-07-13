«Мой дом»: бразильский боец UFC признался в любви к России

Фото: Instagram*/valterwalkerufc

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Вальтер Уокер заявил об этом сразу после победы в турнире.

Бразильский боец смешанных единоборств Вальтер Уокер сразу после победы в турнире UFC в США дал интервью на русском языке, в котором он признался в любви к России. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале UFC Eurasia.

«Для начала, я хочу говорить по-русски. Я хочу сказать спасибо моей семье, моей жене, моему тренеру. Я люблю Россию. Россия — мой дом», — заявил боец.

Теплые слова Уокер произнес сразу после того, как его объявили победителем.

Перед началом боя Вальтер вышел на ринг под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Возможно, именно слова композиции вселили спортсмену уверенности. Бразильцу в октагоне противостоял американец Кеннеди Нзечуква, которого Уокер одолел в первом раунде.

Для бразильца это уже третья победа в турнирах, проводимых под эгидой UFC. Уокер дебютировал в бою с поляком Лукашом Бржеским в апреле 2024 года. Однако тогда он уступил европейскому бойцу. Но спустя всего пару месяцев Вальтер одержал первую победу в турнире над австралийцем Джуниором Тафой. Уокер выступает в тяжелом весе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские спортсмены завоевали три золотые медали на Первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

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