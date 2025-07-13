Шаляпин высказался о романе с Аллегровой: «Хорошая женщина»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Слухи об их любовных взаимоотношениях ходят уже несколько лет.

Шоумен Прохор Шаляпин опроверг слухи о романе с народной артисткой России Ириной Аллегровой. Такое заявление он сделал в эфире одного шоу на видеохостинге YouTube.

Ведущая шоу отметила, что Аллегрова оказала значительное влияние на становление Шаляпина как артиста. На прямой же вопрос о романе, он ответил, что никакого романа не было. В то же время шоумен признался, что «наяривал» артистке, когда та жила на даче. По словам, Прохора они какое-то время дружили.

«Она хорошая женщина. Передаю привет и желаю здоровья — и физического, и ментального. Главное — не сойти с ума, как у нас пол-эстрады. Обидно, когда есть деньги, квартира, а ты — сумасшедшая», — заявил певец.

О романе Шаляпина с Аллегровой заговорили в 2020 году, когда тот опубликовал фотографию, на которой он еще молодой запечатлен вместе с народной артисткой РФ. Снимок он сопроводил достаточно пикантными комплиментами.

Исполнитель известен своей склонностью к женщинам постарше. Его первой супругой в 18 лет стала взрослая дама, а второй раз он женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, которая старше его почти на 30 лет. Этот брак долго не продержался. Третьей супругой артиста стала миллионерши Татьяна Клаудия Дэвис. Она скончалась через два месяца после свадьбы в возрасте 42 лет от осложнений после коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Прохор Шаляпин раскрыл свое расслабляющее хобби, за которым он любит проводить свободное время.