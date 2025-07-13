Врачи удалили россиянину половину тела из-за рака кожи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пациент провел в инвалидном кресле почти четверть века.

Уникальную операцию по удалению половины тела пациента с раком кожи провели в московском НМИЦ онкологии имени Блохина. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Хирурги НМИЦ онкологии имени Н Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию, или удаление половины тела, 43-летнему пациенту из города Вязьмы Смоленской области», — приводит часть заявления РИА Новости.

Уточняется, что пациент провел в инвалидном кресле почти четверть века из-за полученной в аварии травмы. Он перенес остеомиелит, когда в 2024 году смоленские онкологи диагностировали у него рак кожи. К тому времени опухоль поразила практически всю поясничную область мужчины. Спасти пациента можно было только редкой операцией.

«Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны», — сообщил заведующий отделом онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев.

Операция прошла под руководством главного внештатного онколога Минздрава России и академика РАН Ивана Стилиди и длилась 12 часов. Пациент смог вернуться домой вместе с женой только через три недели после процедуры.

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