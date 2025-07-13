В Индии нашли живущую в пещере с двумя детьми россиянку

Фото: EPA/ТАСС

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Свое «жилище» женщина превратила в духовное пристанище.

Индийская полиция обнаружила в пещере в штате Карнатака россиянку с двумя детьми. Они прожили там почти две недели. Об этом сообщило агентство PTI.

«40-летняя гражданка России Нина Кутина и двое ее детей шести и четырех лет были спасены из отдаленной пещеры после почти двух недель проживания в ней в полной изоляции», — отмечается в материале.

Полиция установила, что Нина, известная по прозвищу Мохи, прибыла на Гоа по деловой визе. Женщина была очень увлечена индуизмом и индийскими духовными традициями, поэтому отправилась в прибрежный город Гокарна, известный своими религиозными и медитативными практиками.

Она уединилась вместе с дочерьми в удаленной пещере, окруженной лишь джунглями. Свое «жилище» россиянка превратила в духовное пристанище, установив идол Рудры и проводя дни за молитвами и медитацией. Сейчас полиция расследует, как женщина с детьми добывали воду и чем питались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Индии отец застрелил свою дочь-теннисистку, потому что она зарабатывала больше него.