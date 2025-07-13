Среди стриптиза в детсадах и «сотен гендеров»: как РПЦ становится спасением для американцев

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Многие верующие жители США чувствуют себя изгнанниками на родине, ищут убежище, стабильности.

Самым действенным способом борьбы с одурманиванием является поддержка положительных примеров. День любви, семьи и верности — один из таких примеров. Просто один из поводов задуматься о том, что самое важное в жизни и на кого равняться.

И Национальный центр «Россия» в эти дни был отдан им, молодоженам, строителям семей. На Свадебном фестивале зарегистрировали отношения сразу 200 пар со всей страны. Совет да любовь, как говорится. За минувший год и число многодетных семей выросло на 10%. И это добрый знак.

В ответ на неолиберальную повестку, которую активно насаждают на Западе, и у нас, да и у них идет поиск внутренней опоры. И все больше людей, в том числе в США, находят опору в православии. Увеличение числа прихожан начали фиксировать еще в пандемию, когда человечество столкнулось впервые с глобальной угрозой. Но и сейчас интерес не ослабевает.

Что привлекает молодых американцев, французов, британцев в старинных обрядах, которые не менялись сотни лет? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Джозеф Глисон, а ныне отец Иосиф, бывший протестантский пастор. Жил когда-то в достатке: просторный дом в Иллинойсе, три гектара земли, стабильность. Но он оставил все нажитое ради истины.

Переломный момент наступил, когда служители его собственной церкви начали навязывать новые ценности, чуждые его убеждениям. В поисках духовной опоры он обратился к православию — вере, сохранившей чистоту традиций. Несколько лет назад со всей семьей переехал в Россию, все ради детей, у американского священника их восемь.

«Окончательное решение мы приняли только в 2015 году после дела „Обергефелл против Ходжеса“, когда Верховный суд США насильно навязал однополые браки* всем 50 штатам. Неважно, поддерживало это большинство жителей штата или нет — тебя заставят принять эту мерзость», — прокомментировал православный священник Джозеф Глинсон.

Дело Обергефелл против Ходжеса для многих американцев стало точкой невозврата. Житель штата Огайо Джеймс Обергефелл боролся за юридическое признание своего однополого брака. После смерти сожителя Джеймс лишился права претендовать на наследство.

Власти Огайо отказались считать их союз законным. В итоге он подал иск против директора департамента здравоохранения штата Ричарда Ходжеса, требуя признания однополого брака.

Подобные иски начались по всей Америке. В итоге суд в 2015 вынес решение в пользу нетрадиционных пар. Американцы, выступавшие за союз мужчины и женщины, стали собирать чемоданы, особенно верующие.

«В России сохранилось то, что США потеряла. Когда люди думают об Америке, они представляют свободу, инновации, настоящих американских мужчин и женщин. Но почти всего этого больше нет. Свобода в Америке исчезла», — отметил американец Джон Дуган.

Джон Дуган, бывший шериф и полицейский из США, попросил политическое убежище в России, когда понял, что ему не по пути с прогрессивной Америкой.

«Сотни гендеров», общие туалеты в школах, а в детские сады на утренники приходят стриптизерши. Пасторы живут в грехе и не чураются этого.

Сын Джона, Келтон, говорит, в России можно стать настоящим мужчиной и заниматься любимым делом.

«Если ты ведешь себя по-мужски, в Америке на тебя будут коситься. Могут пялиться, игнорировать или грубить без причины», — поделился сын Джона Дугана Келтон Дуган.

Многие верующие американцы чувствуют себя изгнанниками на родине, ищут убежище, стабильности.

«Людям нравится обрядность, проведение служб, литургия, сама структура и дух православия, красота. Туда уходят в основном те, кто разочаровался в прогрессивном западном христианстве», — отметил профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лейн.

Стены этого храма помнят и прихожан XVIII века, и гул революции, и запустение при советской власти, а также возрождение в 1990-е. Вот парадокс. У руля прихода уже два десятилетия стоят священники, чья православная жизнь началась далеко за океаном.

В храме великомученицы Екатерины, расположенном в самом сердце Москвы, служит отец Даниил — уже четвертый американский батюшка. В 1994 году храм был передан подворью православной церкви в Америке. С тех пор здесь пересекаются две культуры. Собираются как русские православные, так и американцы.

Отец Даниил отмечает, интерес к православию у американцев усилился благодаря социальным сетям. Многие увидели красоту и глубину православных богослужений. Если в 2020 году число сторонников Русской православной церкви в США составляло около 500 тысяч, то сейчас оно достигло шести миллионов, только в этом году православных прихожан прибавилось 900 тысяч.

«Понравилось. То есть там действительно вот рост православия, православие набирает вот таких вот оборотов, без фальши, без обмана», — поделился протоиерей, настоятель храма великомученицы Екатерины на всполье Даниил.

Американцы устали от скандалов внутри церкви. Самым громким оказался инцидент в Римско-католической архиепархии Бостона. 249 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми.

На скамье подсудимых тогда оказались пять уважаемых священников. Всех признали виновными и осудили. Но были и те, кто открыто поддерживал насильников. Католическая церковь всегда находила лазейку, чтобы оправдать даже политиков в их грехах.

«Вспомните конфликт Нэнси Пелоси с архиепископом Каролины, который отлучил ее от причастия как католичку за то, что она поддержала законопроект об абортах. Но вместе с тем Нэнси Пелоси воспользовалась многообразием католического мира и подала жалобу на архиепископа, а сразу после отлучения поехала в Ватикан и знаменитая фотография, где она причащается из рук папы Франциска, а потом вместе с ним фотографируется», — сказал священник белорусской православной церкви, архимандрит Савва.

Рок-музыкант, пожарный, а теперь еще и православный. Бак Джонсон говорит — русская церковь встретила его как родного и помогла снова поверить в людей и справедливый мир.

«Когда становишься православным, многое меняется. Одни люди уходят из твоей жизни, другие появляются — это даже к лучшему. Мой брак распался во многом из-за этого. Но когда все открылось, некоторые смотрели на меня типа: „Что он вообще творит?“ Для них это было странно», — поделился американец Бак Джонсон.

В интернете Бак ведет свой блог, выкладывает интервью с православными священниками. По его словам, некоторые из американцев видят в России последний оплот всего христианства.

«Один из американцев, который недавно перешел в одну из православных общин США, он даже дал интервью относительно того, что последним шагом в принятии этого решения было то, что во время мессы священник начал фактически рекламировать одну гей*-тусовку», — заявил судебный эксперт-религиовед, член экспертной комиссии комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Игорь Иванишко.

По данным американского научно-исследовательского института Пью, более половины населения США считает себя христианами. Но протестанты и католики сильнее всего теряют своих последователей.

«Когда в христианских церквях начинаются занятия йогой, какие-то пляски какие-то, ну, в общем, все что угодно. И многие как раз на это уходят из этих, из этих церквей и ищут традиционно христианское свидетельство. И вот люди обнаруживают это в православии», — отметил исследователь современных религиозных культов Александр Дворкин.

Почти треть американцев, по данным опросов в США, уже идентифицирует себя безбожниками. На фоне растущей не религиозности у одних, поиск веры у других становится символом борьбы за свои свободы. А переезд в Россию становится единственной возможностью укрепить свою веру в Бога.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России