Польша ждет покаяния: Украина уходит от ответственности за Волынскую резню

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Давление Варшавы на Киев в этом вопросе с каждым годом только усиливается. И вероятно, за этим скрывается не только попытка восстановить историческую правду.

Избранный президент Польши Кароля Навроцкого готовится 6 августа принять дела у Анджея Дуды, но в одном вопросе он точно будет проводить даже более жесткую политику по сравнению с предшественником — в деле о Волынской резне. Навроцкий уже фактически выдвинул ультиматум Украине, что она должна решить вопрос об эксгумации польских жертв бандеровцев.

Дуда тоже об этом заикался, но не настаивал. Он, например, довольствовался объяснением, что Зеленский ничего не знал о Волынской резне, поскольку об этом ему не рассказывали в школе. И Дуда как бы в это поверил.

Прекрасное заявление, на самом деле, которое говорит о том, что уровень образования Зеленского так и остался на уровне криворожской средней школы, которую он закончил в начале 1990-х.

Вот только польское общество и правящие партии не намерены забывать о Волынской резне. Они даже утвердили особую памятную дату 11 июля — Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами. И в этом определении важно каждое слово: и то, что это геноцид, и то, что совершили его украинские националисты.

11 июля 1943 года было совершено нападение одновременно на 100 польских деревень. А так этнические чистки шли по сути весь 1943 год и частично 1944-й при полном попустительстве, а скорее при покровительстве немецких оккупантов, которые тогда контролировали эти территории.

Но признать правду — значит для нынешнего киевского режима нанести идеологический удар по собственным свежеиспеченным героям — по Бандере и его приспешникам, что творили беззаконие. Возможно ли такое? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.

Траурный марш проходит в полной тишине. Впереди колонны военные несут знамена с символами страны и армии. На одном из них написано на польском: «Молись за нас».

В первых рядах — родственники тех, кто погиб от рук бандеровцев. Каждый в мыслях проклинает Украину. Украинским националистам здесь не аплодируют как героям, а презирают как убийц и палачей.

«Нужно, чтобы поляки осознавали, что такая история действительно имела место», — прокомментировал участник марша Гжегож.

В 1941 году западная Украина попала под оккупацию фашистов — здесь их с распростертыми объятиями встретили местные националисты, которым немцы выдали «лицензию на убийства». Поручали самую грязную работу.

Массовые убийства детей, женщин, стариков, пытки и поджоги целых деревень. Только в одной Волынской резне погибли больше 60 тысяч мирных людей, и это самая минимальная оценка. Историки до сих пор спорят: сколько поляков на самом деле похоронено в украинской земле, подсчитать точное количество жертв невозможно.

Збигневу Журовски выжить в Волынской резне помогла случайность. Ему было семь лет. Мальчишка успел выпрыгнуть в окно, когда его дом подожгли, и он сбежал. В хаосе, творившемся вокруг, его просто не заметили. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал о жестокости бандеровцев.

«Это было страшно. Настоящий ад на земле. Люди рыдали и кричали, что нас убивают, режут, всю деревню сожгли», — поделился свидетель преступлений на Волыни Збигнев Журовски.

Сколько преступлений совершили бандеровцы? Загадка. Каждый год появляются новые факты. Рассекреченные документы — это тысячи эпизодов нечеловеческой жестокости.

Когда следственные группы НКВД расследовали преступления украинских националистов, они составили список из 135 самых жестоких способов пыток. Среди них: вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы, сдирание с головы волос с кожей, нанесение удара обухом топора по черепу головы, вырезание на лбу орла, вбивание штыка в висок головы, выбивание глаз. Многие из этих зверств даже просто читать сложно, и их бандеровцы применяли к жителям Волыни только за то, что они поляки.

Но зачастую убивали даже своих, украинцев, за то, что те отказывались вступать в ряды националистов. Особо жестоко расправлялись с русскими, цыганами и евреями.

«До войны в Украинской ССР проживало 2 700 000 евреев. И вот 1 550 000 евреев было уничтожено за время оккупации. Не жалели никого: ни грудных младенцев, ни детей, ни женщин, ни стариков», — прокомментировал научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

И Волынь далеко не единственная точка на карте, где бандеровцы творили зверства. Еще одним местом массового геноцида стал Бабий Яр. Здесь жестоко убиты 150 тысяч евреев, цыган и советских военнопленных. Такие же чистки устраивали во Львове и Ровно. Терроризировали и соседнюю Беларусь. В районе Полоцка вместе с людьми сожгли сразу 158 деревень. Такая же участь ждала и село Хатынь, где погибли по меньшей мере 75 детей и младенцев.

«Когда окружали села, туда заходили бандеровцы, вооруженные холодным оружием, в том числе с абсолютно бесчеловечной жестокостью, уничтожали всех от мала до велика, совершая одновременно и грабеж имущества», — сказал белорусский историк Вадим Гигин.

Он один из тех советских воинов, кто освобождал Украину от фашистов, вспоминает, как бандеровцы свирепо сопротивлялись и даже пытались запугивать советских солдат.

«Красноармеец, его бандеровцы поймали. Руки привязали к липе. Распороли живот. И кишки повесили на ветки», — поделился воспоминаниями ветеран ВОВ Харис Салихов.

Зато сегодня по Киеву маршируют те, кто славит палачей Волыни. Улицы носят имена Бандеры и Шухевича. «Азов»* и «Правый сектор»* размахивают черно-красными флагами запрещенной в России УПА**.

Песни о Бандере поют в Верховной раде. Кровавому прислужнику Гитлера даже посвящают детские комиксы.

«Чтобы у людей была не просто положительная оценка Бандеры, потому что он герой классной песни „Батько наш Бандера“, а чтобы люди понимали, почему он стал героем этой песни», — сказал народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Глядя на соседа, Польша стиснула зубы.

«Я не раз думал, что бандеровская идеология никогда не возродится. А теперь еду на Волынь — и вижу черно-красные флаги. И сжимается сердце», — прокомментировал свидетель Волыни Вальдемар.

На Украине предпочитают делать вид, что не знают про Волынскую резню. По мнению киевского режима, эти этнические чистки не геноцид, а обычный конфликт. Эксгумации останков польская сторона так и не добилась.

«Это очень мощный фактор, который будет уничтожать легитимность нынешнего киевского режима», — отметил историк Александр Дюков.

А ведь как раз эксгумация могла бы закрыть споры о числе жертв Волынской резни. Может как раз поэтому киевский режим так упирается, не давая союзникам вести эту работу на своей земле? Новые данные могут больно ударить как по Украине, так и лично Зеленскому.

«При нынешней украинской власти, начиная с Зеленского и заканчивая директором украинского Института национальной памяти, который, между прочим, поклонник гитлеризма. Эти люди будут делать все, чтобы затянуть, скрыть, исказить или просто не допустить расследований», — заявил председатель организации «Военные переселенцы» Ян Рудинский.

Давление Польши на Украину в вопросе Волынской резни с каждым годом только усиливается. И вероятно, за этим скрывается не только попытка восстановить историческую правду, а вполне конкретный корыстный интерес.

А точнее территориальные претензии. Ведь тот же Львов, Ивано-Франковск и Тернополь до начала Второй мировой войны были частью Польши.

«Поляки этого совершенно не скрывают, что они хотели бы очень вернуть себе и Львов, и Волынь», — заявил доктор исторических наук, профессор Алексей Плотников.

Пока официальная Варшава отрицает такие планы. Видимо Польше пока выгоднее дружить против России. Но историческая память и настроения в самой Польше в любой момент могут изменить эту позицию.

* — запрещенная в РФ террористическая организация

** — запрещенная в РФ экстремистская организация