Фото, видео: Reuters/Nadja Wohlleben; 5-tv.ru

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Мерц задумал вернуть себе лидерство в Европе через военную, а не экономическую мощь. Все его последние заявления уже оценили на несоответствие Конституции — поощрение актов агрессии.

Аппетиты киевской верхушки растут даже не по дням, а по часам. Только и успевай следить за руками и прибавлением нулей в требуемых суммах.

Судите сами. На этой неделе в Риме прошла конференция евроспонсоров, где заявили о создании очередного фонда помощи Украине на сумму десять миллиардов евро. Эти деньги, прежде всего за счет частных инвесторов, должны пойти на восстановление инфраструктуры, производства и так далее.

Там, правда, Урсула фон дер Ляйен оговорилась, мол, мы так становимся акционерами Украины, то есть как бы речь о покупке по дешевке. Или это и есть справедливость в интерпретации главной еврочиновницы?

Согласитесь, вполне выгодная сделка — за десять миллиардов прикупить самую большую страну в Восточной Европе. Ну, или что там от нее останется.

Дальше еще интереснее. Кроме частных денег ЕС готов продолжать снабжать Украину и, скажем так, государственными финансами, а именно оценивает возможность выделить еще 100 миллиардов евро в рамках будущего бюджета сообщества. Тут следует оговориться, что бюджет этот принимают на семь лет.

ЕС уже выделил Украине где-то около 160 миллиардов с 2022 года. А дальше простая математика — 160 миллиардов за три года, это гораздо больше, чем 100 за семь лет. То есть ЕС по факту хочет примерно в три раза урезать финансирование киевского режима, хоть и не отказывается от этого полностью. Но таким образом в бюджете спонсорской помощи появляется еще один нолик.

Все это меркнет по сравнению с тем, что требует сам Киев. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: его стране на восстановление и модернизацию необходим триллион, правда, долларов. То есть предлагается, что среднестатистический житель ЕС, коих по переписи официально 450 миллионов человек, должен будет отдать из своего кармана примерно две тысячи евро. Готовы они к таким содержанкам? Вопрос риторический.

Таким образом, сейчас аппетиты команды Зеленского удовлетворяются на один процент, в лучшем случае на десять. Но где взять даже такие деньги?

Тут складывается полное ощущение, что Урсула фон дер Ляйен не председатель Еврокомиссии, а сотрудница колл-центра где-нибудь в Днепропетровске, и по их методичке убеждает коллег по ЕС взять кредиты ради Украины.

Оцените красоту игры — взять взаймы, чтобы дать взаймы, но Украине. Это называется ростовщичество.

В Европарламенте такую схему не оценили и попробовали объявить Еврокомиссии вотум недоверия. Припомнили еще и грешки с закупками вакцин времен пандемии. Но с первого раза не получилось. Лишь треть евродепутатов захотела сейчас отправлять фон дер Ляйен и ее команду в отставку. Но звоночек для нее тревожный.

Но самое интересное не это, а то, как под разговоры про помощь Украине и необходимость противостоять России происходит милитаризация Европы, особенно Германии.

Фридрих Мерц нарушил все ранее принятые бюджетные правила и уже набирает кредиты, чтобы увеличить военную мощь Бундесвера. В Германии даже готовятся ввести службу по призыву, чего не было со времен Третьего рейха.

Неужели европейцы всерьез готовятся к войне с Россией? Ситуацию изнутри оценил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Больше никаких сдержанных речей о моральной ответственности и исторической памяти. Германия с такой одержимостью решила отметить юбилей своего вступления в НАТО.

«В ближайшие годы мы приложим все усилия, чтобы сделать Бундесвер самой сильной армией в Европейском союзе», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц явно задумал вернуть себе лидерство в Европе через военную, а не экономическую мощь. Все его последние заявления уже оценили на несоответствие Конституции — поощрение актов агрессии.

«Наша работа происходит под тенью российской агрессивной войны против Украины, о которой, кстати, да, интересная у вас реакция!» — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Кто-то не выдержал и выкрикнул на весь зал то, что можно перевести как «бред сивой кобылы».

«Если в отношении Мерца началось бы расследование, то ему грозило бы по меньшей мере десять лет тюрьмы за такие заявления», — заявил глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

С генсеком НАТО у них теперь идеальный дуэт, который превращает европейскую безопасность в театр абсурда. Рютте буквально размахивает в Берлине очередным сценарием большой войны. Вдобавок к «русской угрозе» у них теперь «угроза китайская», на целый голливудский блокбастер опять насочинял.

«К 2030 году они получат еще сотню кораблей. Сейчас у них тысяча ядерных боеголовок, и они не для того, чтобы устраивать парады в Пекине. Си Цзиньпин, прежде чем напасть на Тайвань, сначала сделает звонок в Москву, чтобы попросить его отвлечь НАТО в этой части Европы», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Судя по первой презентации в Бундестаге, будущий германский бюджет выдержан тоже в духе «милитари».

«Благополучие нашей страны и наших граждан для вас на последнем месте, господин Мерц», — сказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Зато на перевооружение дополнительно 25 миллиардов евро.

«То есть речь идет не о том, чтобы просто повысить обороноспособность, а именно об этой формулировке — „стать способными к ведению войны“. И это вызывает у многих здесь тревогу», — отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

Но если не стройные ряды солдат, то все деньги уж точно должны уходить на внешний фронт. Порядка 42,3 миллиарда евро германского мега-долга спустят на закупку оружия и военной техники для Украины.

Еврокомиссия официально разрешила странам нарушать бюджетную дисциплину ради оборонных расходов. И никаких штрафов, если эти транши идут именно на военные цели.

«Что за безумие? Вместо того чтобы укреплять социальную стабильность, инвестировать в здравоохранение, образование и зеленую энергетику, немецкое правительство с упорством закачивает миллиарды евро в военную машину! Это предательство собственных граждан», — прокомментировал эксперт по энергетической политике Фабьен Бугле.

Крупный немецкий бизнес хватается уже не за голову, а сразу за сердце, пытаясь нащупать экономический пульс своей страны.

«Мы дружили с Россией 20 лет и вдруг стали врагами. Для меня это непостижимо. Я бы лучше подписал манифест мира три года назад и сказал, что нам нужно разговаривать, а не вести войну», — отметил предприниматель Вольфганг Групп.

Но вместо мирных планов — новый виток милитаризации и враждебности. Даже на конференцию в Риме, формально посвященную послевоенному восстановлению Украины, канцлер Германии прибывает не с предложениями завершить конфликт, а с целым арсеналом экспонатов цвета хакки.

«Мы готовы приобрести дополнительные комплексы Patriot у США, чтобы передать их Украине», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Заказано и оплачено Берлином. Зеленский, разумеется, доволен — целая коалиция желающих зарядить своими деньгами киевские пушки. Хотя ему все мало.

«Нам сейчас надо строить коалицию по восстановлению. Нам нужен подход в стиле плана Маршалла. И я прошу вас помочь обозначить конкретные механизмы финансирования», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако же и европейские счетоводы не промах: уже нашли, где можно «оптимизировать расходы». Основная масса разрушений — на утраченных территориях, под контролем России. А значит, и платить за них не придется. Выходит, даже в ЕС уже не верят, что Украина когда-либо их вернет.