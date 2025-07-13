Геленджик перезапускает юг России: город-курорт удивит туристов не только новым аэропортом

Фото, видео: Дмитрий Феоктистов/ТАСС; 5-tv.ru

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Многие из тех, кто здесь давно не был, не узнают Геленджик. Город преобразился: инфраструктуру модернизировали, а подход к развитию территорий кардинально изменился.

Ухудшение торговли с Евросоюзом заставляет перестраивать структуру экспорта и импорта. Развитие новых логистических коридоров Север-Юг, Запад-Восток ставит своим приоритетом и новый министр транспорта Андрей Никитин, которому президент в понедельник предложил возглавить ведомство.

«Надеюсь, что Вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности, для того чтобы решать те задачи, важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. Транспорт — одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям», — отметил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин.

В Кремле Никитин был краток, а на выступлении в Думе на утверждении парламентом представил более расширенный план своей работы. Пообещал сфокусироваться на интересах пассажиров, особенно семей с детьми, и ветеранах СВО.

Особое внимание национальным проектам, цифровизации логистики, развитию малой авиации, водных путей и высокоскоростных магистралей.

Про ВСМ новый глава Минтранса знает не понаслышке: восемь лет до этого он руководил Новгородской областью, которая находится на главной транспортной артерии страны — дороге между Москвой и Петербургом.

Но первостепенным приоритетом Минтранс ставит перед собой и ведомством нормализацию работы аэропортов. Из-за украинских беспилотников периодически закрывают воздушные гавани разных российских городов, в том числе двух столиц.

Начал неплохо — 8 июля Никитина утвердили, а 9 Минтранс анонсировал открытие аэропорта в Геленджике. Хотя понятно, что это результат большой и комплексной работы нескольких ведомств.

Геленджик приостановил прием самолетов в феврале 2022 года в числе других 11 аэропортов после начала СВО. С тех пор лишь с Элисты сняли ограничения в мае 2024 года. И все. Таким образом, Геленджик станет вторым открытым аэропортом из этих 11.

Что сейчас, в разгар туристического сезона, трудно переоценить. На Черноморском побережье был один действующий аэропорт Адлера, который расположен на восточном фланге курортной зоны, откуда не так просто добраться на западную часть побережья без машины.

В Крым, Анапу, Новороссийск и Туапсе можно доехать на поезде, но примерно 150 километров побережья без железной дороги, в том числе Геленджик и целая группа курортов вокруг него, а там и Архипо-Осиповка, и Дивноморск, Кабардинка, Прасковеевка, Джанхот. Ассоциация туроператоров России рассчитывает, что открытие Геленджика позволит значительно увеличить турпоток уже в этом сезоне.

Для многих отдыхающих появился шанс по сути заново познакомиться с уникальным городом и его окрестностями. Там очень сильно все изменилось за последние годы.

Начнем с самого аэропорта. Новый терминал построили как раз за время вынужденной паузы. Более того, в Геленджике в 2022 году приняли концепцию комплексного развития города-курорта как центра туризма, спорта и виноделия.

А она включает: первый в мире винный город, первый в России круглогодичный гольф-курорт, марину для яхт, набережную, культурный центр, которому Сочи позавидует. Плюс, конечно, море и уникальная природа Маркотского хребта.

После Олимпиады в Сочи мы удивлялись, как изменился этот курорт, так вот сейчас с Геленджиком происходит что-то подобное. Фактически мы с вами свидетели второго рождения города. Переосмысления его роли и места на Черноморском побережье. И не будет преувеличением сказать, что за небольшой промежуток времени произошел колоссальный скачок в развитии города. Количеству и качеству реализуемых там сейчас проектов многие в Европе могут позавидовать.

Потому что именно европейские курорты долгие годы были эталоном летнего отдыха. В царское время другого и не мыслили, в советские годы все было отдано на откуп массового организованного туризма, оставляя «дикарям» право ехать на свой страх и риск.

А там в Европе все уже было — и аэропорты, и отели, и пляжи под голубыми флагами. В 1990-е каждый стал сам по себе, и конкуренции добавила Турция с манящим «все включено». И все это у них, конечно, осталось в тех же формах, что были в 1990-е — нулевые.

Курортных аэропортов, которые прошли модернизацию в Европе за последние 20 лет, можно по пальцам сосчитать. Все остальное — это наследие 1970-х годов в лучшем случае. Да, старина — это прекрасно. Но обшарпанная старина или украшенная художествами граффитистов уже совсем не прекрасна.

Стоит ли это видеть? И стремиться туда? Возьмем для примера Пизу, всемирноизвестный туристический центр. По размерам город сравним с тем же Геленджиком — и там, и там по 80 тысяч жителей. Аэропорт был открыт, внимание, в 1911 году, и вообще-то он и был военным, и до сих пор в совместном пользовании с армией. При этом миллионы туристов через него проходят. Ради башни. Не башни аэропорта, конечно.

Или Амальфи. Город небольшой, но считается роскошным курортом, где каждое лето отдыхают миллионы человек, в том числе мировые звезды. А вот так выглядит аэропорт этого роскошного курорта.

Или взять Грецию. Ее туристическая отрасль бурно росла в 1930-е и застыла. А зачем развиваться, если и так едут. А достопримечательности сами, как грибы после дождя, повсюду.

Нам в этом отношении сложнее. Мы огромная северная страна с узкой полосой побережий Черного и Азовского морей, где природа открывает окно возможностей на три-четыре месяца, а все остальное время комфорт доступен только благодаря трудам человеческим. И развитие черноморских курортов по сложности, по значимости — задача, сравнимая с полетом в космос, прокладкой Транссибирской магистрали или освоением целины. Но нам не привыкать к большим задачам.

Тем ценнее то, что происходит сейчас на наших глазах. «Развитие внутреннего туризма» — определение из чиновничьего лексикона, за которым стоит огромный труд и глубокая вера в собственные возможности. И на наших глазах наши курорты становятся местом притяжения, куда уже можно приезжать не только летом. Круглый год! Все для этого есть. Причем отдых на любой достаток. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат увидел все своими глазами.

Первое впечатление о новом аэропорте Геленджика гости получат еще при заходе на посадку. Плавность линий, смелые архитектурные решения. В этих очертаниях легко можно увидеть птицу, парящую над водной гладью. А каким еще должен быть новый аэропорт у моря?

Эффект создает кровля, собранная из двух с половиной тысяч уникальных стальных элементов. Такого нет больше ни в одном аэропорте страны. Прозрачный, почти невидимый фасад — сплошная лента из уникальных изогнутых стекол. Такие делает лишь один производитель в России.

Подсветка потолка внутри меняется в течение дня. Эффектней всего смотрится российский триколор. Но бывает и отражение солнца в морской волне, и звездное небо. Уникальный интерьер. Новый уровень. И новый подход к созданию воздушной гавани. Архитектурная концепция итальянского бюро «Фуксас».

«Это то, что я действительно хотел сделать. Очертания будто постоянно меняются. А поверхности то уменьшаются, то увеличиваются. Все движется, становится динамичным. И меняется свет — он внутри намного реалистичнее, чем снаружи», — говорит архитектор Массимилиано Фуксас.

Новый терминал — произведение архитектурного искусства и инженерный триумф. Здание площадью почти 17 тысяч квадратных метров, 13 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, вокруг парковка на 430 автомобилей и гектар ландшафтного парка из 45 крымских сосен.

Внешние колонны — 90 различных опорных устройств, собранных воедино. Структурная кровля на подвижных креплениях. Уникальная конструкция, которая может выдержать серьезное землетрясение.

«Если будет землетрясение, она будет вот так по оси ходить. А сверху она закреплена через вот этот амортизатор кровли. Соответственно, оно будет ходить само по себе. И здание точно не разрушится и выдержит восемь баллов», — рассказал руководитель проекта по строительству аэропорта Антон Чичканов.

Этот терминал должен был принять первых пассажиров в начале 2022 года. Вынужденную паузу здесь использовали, чтобы серьезно подготовится.

«У нас проходили учебные рейсы. На которых проверялись все системы, в том числе багажные системы, транспорт. Поэтому мы готовы!» — поделился генеральный директор аэропорта Иван Таранченко.

Это важная часть большого проекта обновления всего Геленджика. Воздушные ворота в город, который теперь задает новые стандарты для всей России.

Геленджик — особый курортный город. Самая большая бухта побережья, окруженная горными массивами, создает особый микроклимат. Тут есть и скалистые утесы, и песчаные пляжи. А горный воздух охлаждает прибрежную зону даже в самые жаркие дни. Набережная протяженностью 14 километров — важная часть города. Многочисленные кафе, зоны отдыха.

Многие из тех, кто здесь давно не был, не узнают Геленджик — здесь модернизировали инфраструктуру, полностью поменяли подход к развитию территорий. Комфортно, безопасно, современно. Геленджикская бухта обрастает новыми жилыми кварталами.

«Геленджик — он особо любим инвесторами, просто людьми не только с Краснодарского края, но из Москвы, Санкт-Петербурга», — рассказал руководитель агентства недвижимости Александр Бортников.

Город становится центром лечебно-оздоровительного туризма. Во-первых, климат, а во-вторых, прекрасные врачи и оборудование. «Мой медицинский центр» — ведущая многопрофильная клиника на побережье. Единственное в регионе частное медучреждение, которому Минздрав ежегодно выделяет квоты на высокотехнологичную помощь по ОМС. Полностью замкнутый цикл: диагностика, лечение, реабилитация.

«В преддверии открытия аэропорта в городе Геленджике, мы готовы расширить в рамках экосистемы количество наших пациентов с других городов нашей большой страны», — прокомментировал главврач клиники «ММЦ» Геленджика Евгений Токаренко.

И город готов принять больше туристов. Отелей достаточно — от уютных недорогих до премиум-класса. Как, например, «Приморье» в самом центре.

Да и развлечения на самого изысканного путешественника. Теперь здесь есть даже свой гольф-клуб, поле на 18 лунок. Играть можно круглый год.

Хочется в театр или на большое шоу — Геленджик-Арена: концерты, спектакли, выставки. А у моря, в районе Тонкого мыса, недавно достроили самую большую яхтенную марину в России. Сделали глубже акваторию, возвели молы. Здесь смогут пришвартоваться 300 яхт любого размера. А их пассажиры, оказавшись на набережной, сразу увидят новую городскую достопримечательность. Даже несколько. Поющий фонтан, пожалуй, самый известный. А есть еще плавающий первый в мире светомузыкальный.

Вся городская набережная в фонтанах — это визитная карточка города. Но не единственная. Чуть выше в горы — знаменитые виноградники. В этих местах уникальный терруар. А сейчас строится еще и уникальный город.

Самый амбициозный проект и будущая точка притяжения не только Геленджика, но и всего Краснодарского края — это, конечно же, винный город. Проект которого максимально органично вписался в природный ландшафт. Даже крыши зданий здесь покрыты зеленым газоном.

«Белый мыс», созданный группой Акционерного Банка «РОССИЯ», которая не первый год инвестирует в отрасль. Уникальный проект: площадь 42 тысячи квадратных метров, энотека с самой большой коллекцией, концептуальные рестораны, музей, лаборатории, учебный комплекс. Гастрономическая доминанта черноморского побережья. И большой высокотехнологичный объект. Фасады и кровля зданий выполнены без единой прямой. Город и выдержит восьмибальное землетрясение и органично впишется в городскую среду. Но оценить происходящие с Геленджиком перемены большая часть российских туристов долгое просто не могла.

Специалисты туротрасли уже подсчитали: после возобновления работы воздушной гавани турпоток в город-курорт может увеличиться практически в два раза. До открытия аэропорта добраться до Геленджика можно было только автомобильным транспортом.

Попасть в сезон на черноморское побережье — общая мечта москвича и новосибирца, мурманчанина и екатеринбуржца. Пляжи полны туристов. Железнодорожные составы переполнены.

Ростов-на-Дону — транзитный хаб, через который в сезон каждый день уходят десятки поездов к Черному морю, а в сам Геленджик, где только в городской черте 15 километров пляжей, даже нет железной дороги. Поэтому от Новороссийска или от Сочи туда можно было попасть на автобусе. Можно еще и морем дойти.

«Лечу в Сочи, в Сочи подбираю рейс на теплоход, чтобы доплыть до Геленджика. Стоит это все не дешево», — сказал турист Марк Редько-Левченко.

Семья Новичковых добиралась в город-курорт «на перекладных». Обратно в Хабаровск уже полетят с удобной пересадкой.

«Это всего лишь 14 часов займет! Мы просто все рады!» — поделилась туристка Екатерина Новичкова.

Новичковым еще и предстоит увидеть настоящее чудо. От выбора проекта его до окончания стройки прошло всего три года.

Теперь это один из самых технологичных аэропортов страны. Энергоэффективное здание, в котором можно, например, настроить свой микроклимат.

«По каждой зоне здания мы можем контролировать температурные режимы и устанавливать в зависимости от наружной температуры воздуха», — прокомментировал технический директор аэропорта Владимир Тютин.

Терминал способен принимать почти 900 человек в час.

Внутри, кстати, есть место, где можно будет попробовать не только местные вина, но и всю отечественную палитру сортов. Зал «Мое вино» — только лучшее, только наше. Виноделие — отрасль, которую несколько лет назад фактически возродили заново. И подняли на новую высоту.

Инвесторы проекта — Акционерный Банк «РОССИЯ» и банк ВТБ. О чем сообщает пассажирам уникальные медиаэкраны, гармонично вписавшиеся не только в образ аэропорта, но и в сам ландшафт Геленджика.

В самом терминале до вылета или после прилета можно решить свои финансовые вопросы. Акционерный Банк «РОССИЯ» открыл здесь отделение — все банковые услуги.

Аэропорт эргономичен и продуман до мелочей. И доставит гостей не просто к морю, к уже готовой современной, уникальной курортной инфраструктуре.

«Все в совокупности создано для туристов, для отдыхающих со всей страны. И очень высокого уровня. А кроме того, конечно, мы понимаем, и это очевидно, что количество отдыхающих будет расти. Потому что в самом Геленджике строятся уникальные объекты», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Воздушная гавань уже через неделю серьезно разгрузит инфраструктуру юга России. И придаст еще один важный импульс развития городу, который уже становится одной из главных точек притяжения туризма, новых технологий и смелых идей.