Орбита многополярного мира: почему Трамп против БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

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В прицеле Белого дома все те, кто ведет себя независимо и процветает экономически.

В минувшие выходные Бразилия принимала саммит БРИКС, и это очень не понравилось Америке. Собравшиеся, не называя напрямую США, осудили методы, которыми Штаты действуют — введение односторонних санкций, тарифные войны, бомбежка Ирана, члена, на минуточку, БРИКС, были осуждены и порицаемы.

Более того, все чаще во взаимных расчетах страны БРИКС переходят на национальные валюты. Процесс этот начался давно, и всевозможные санкции и рестрикции его только подстегивают.

Трамп не хочет, чтобы доллар потерял авторитет, он угрожает дополнительными пошлинами всем странам, кто будет сотрудничать с БРИКС, и 50-процентные тарифы для Бразилии — это как раз попытка демонстрации силы. В назидание другим, как говорится.

По сути, он заставляет выбирать третьи страны: с кем вы — с Америкой или БРИКС? И вот мы видим новый глобальный геополитический раскол.

И вдруг госсекретарь США Рубио подмигивает главе российского МИДа Сергею Лаврову, когда они оказались за одним столом на полях саммита АСЕАН в Малайзии. Это что вообще было? А потом еще так увлеченно беседовали, похлопывая друг друга по плечу. Так у нас глобальный раскол и новая холодная война? Или это все часть американского шоу, и мы близки к новым глобальным соглашениям? В непростой ситуации разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов, который сумел задать вопрос самому Марко Рубио.

Саммиты здорового человека выглядят так: встреча в БРИКС в Бразилии, где страны-участницы подтвердили: мир изменился.

«Мы все видим, что в мире происходят кардинальные изменения. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда. Ей на смену идет более справедливый, многополярный мир», — заявил президент РФ Владимир Путин.

И это четко прослеживается на другой встрече на уровне министров АСЕАН и партнеров — за тысячи километров от Рио-де-Жанейро. Куала-Лумпур, столица Малайзии.

АСЕАН — это десятка стран. Но в эти дни в Куала-Лумпур приехали более 40 министров иностранных дел со всего мира. Здесь — новый центр притяжения. И за Азиатско-Тихоокеанский регион идет настоящая борьба. Если взять АСЕАН и сопутствующий Восточноазиатский саммит, получится, что на их долю приходится половина населения мира и ВВП. Вашингтону и Брюсселю с этим приходится считаться.

В Малайзию прилетают наш министр Лавров и госсекретарь Рубио. И проводят впервые встречу «тет-а-тет» именно здесь.

На камеры перед началом переговоров — ни одного лишнего слова. Рубио почему-то подмигивает Лаврову. У нашего министра все под контролем.

Переговоры за закрытыми дверями. Никаких совместных заявлений после. Все по отдельности. Но факт прямого диалога — это очевидный плюс.

«Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз третьего июля в разговоре с президентом Трампом», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Конечно, тема Украины стала центральной. Рубио утверждает: если что, новые санкции против России готовы. Но Москву вряд ли можно чем-то напугать. Самое главное: диалог продолжится.

«У нас была продуктивная, я думаю, конструктивная и откровенная встреча. И я надеюсь, что она приведет к прогрессу. Мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, и участвовать всеми возможными продуктивными способами, чтобы положить конец конфликту», — заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио прямо сказал — Россия и США — две державы, которые должны разговаривать. С другими — Вашингтон особо не церемонится. Старается напугать, как это было с БРИКС.

«Они должны платить десять процентов, если они в БРИКС. БРИКС был основан, чтобы нанести нам вред», — заявил президент США Дональд Трамп.

То есть угрожает членам БРИКС новыми санкциями в виде торговых пошлин. Хотя речь идет не об отказе от доллара. А о расчетах в собственных валютах, чтобы не зависеть от Штатов.

«Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать эти валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Еще лет 20 назад к угрозам Вашингтона наверняка бы прислушались. А то и испугались бы. Но теперь Белому дому отвечают в другой тональности.

«Наши страны суверенны. Если Трамп введет тарифы, другие страны будут иметь право сделать то же самое. Существует закон о взаимности», — сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Вот и глава МИД КНР только улыбается, когда мы спрашиваем о возможных пошлинах против участников БРИКС. То ли угроза Вашингтона рассмешила, то ли попытка задать вопрос на китайском.

Сейчас в прицеле Белого дома все те, кто ведет себя независимо и процветает экономически.

Индонезия, Филиппины, Вьетнам показывают мощный рост экономики. Развиваются быстрее других стран в мире, что у Запада вызывает зависть.

Трамп объявил о пошлинах против полутора десятков стран. Основной упор как раз на странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Конечная цель — изолировать Китай, который уже стал производственным центром мира, в то время как США уже утратили эту позицию», — сказал вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

Американские пошлины на саммите АСЕАН в Малайзии обсуждают. Но прежде всего думают о развитии. В регионе уже аллергия на колониальные повадки Запада. И речь не только об Америке.

На днях глава Еврокомиссии фон дер Ляйен — та самая, которую европейцы хотят отправить в отставку за коррупцию и мошенничество — угрожала Китаю.

«Мы видим тревожные угрозы со стороны экстремистских партий, которые хотят поляризовать наше общество с помощью дезинформации. Нет никаких доказательств того, что у них есть возможность ответить самим, но есть доказательства того, что их поддерживают наши враги в России», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европа все никак не может осознать: эпоха опиумных войн и тотального диктата Запада давно в прошлом. Индонезия входит и в АСЕАН, и с этого года в БРИКС. И тоже никакого страха не видно.

Достаточно сравнить оптимистичную рабочую атмосферу на БРИКС и АСЕАН с прошедшим в Канаде саммитом «Большой семерки», где не договорились вообще ни о чем. Поссорились из-за Украины. А Трамп вообще улетел досрочно. Это уже не объединение ведущих экономик мира, а клуб по интересам. А их больше нет.

«Успех БРИКС — в экономике, а АСЕАН — в гибкости, тогда как G7 страдает от идеологической жесткости», — прокомментировал директор Института истории развития российско-французских отношений Эммануэль Леруа.

И на глобальном юге — что в АТР, что в других регионах — осознают: в отличие от Запада — Москва никому не диктует условия. Не терроризирует санкциями, а предлагает сотрудничество на равных.

И сейчас в орбиту многополярного мира попадают все больше стран. Например, КНДР. Наш стратегический партнер. И оплот на востоке. Встреча с Ким Чен Ыном — на абсолютно новом корейском курорте Вонсан.

«Очень активную внешнеполитическую деятельность, и я подумал, что лучше всего встретиться с вами не в Пхеньяне, а здесь. Вы являетесь первым иностранным гостем для нашего города, мне очень приятно, что мы здесь встречаемся с вами», — отметил председатель КНДР Ким Чен Ын.

«Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», — отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ключевые принципы нашего сотрудничества — это взаимное уважение и невмешательство во внутренние дела. Работа по многим направлениям — чтобы страны процветали. Наука, экономика. В этом и ключ к пониманию — что такое настоящий многополярный мир.

А теперь здесь очень ждут и наших туристов. Министр Лавров и журналисты — мы первые, кого пустили исследовать новый курорт в городе Вонсан.