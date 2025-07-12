Семь собак и 16 котят: автор хита «Ах, какая женщина» выживает на 10 тысяч рублей

Фото: Скриншот с сайта rutube.ru/Русская поэзия в современном исполнении

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Татьяна Назарова написала около трехсот песен для звезд российской эстрады.

Автор хита «Ах, какая женщина» Татьяна Назарова живет на пенсию в 10 500 рублей и ухаживает за десятками животных. Об этом она рассказала на передаче федерального канала.

«Я живу без излишеств. Это мамина дача. Поэтому взяла кредит и за 300 тысяч построила вот этот домик. Некоторые думают, что я в полном шоколаде, что называется, финансовом, и что там у меня хоромы. Ну, вот как-то не сложилось», — рассказала она.

В ее доме приютились семь собак и шестнадцать котят. По словам поэтессы, «собачником» она стала случайно: изначально у нее было всего две собаки, но число подопечных быстро выросло. Чтобы прокормить всех животных, Назарова ежемесячно тратит около 20 тысяч рублей.

«Хотелось бы не делать этих трат, но невозможно. Мне говорил какой-то добрый человек: „Не корми — приходить не будут“. А как я ее буду не кормить, если она пришла голодная, холодная? Профессиональный спасатель, по сути дела. Собак спасаю, кошек спасаю», — добавила она.

Несмотря на то что она написала около трехсот песен, которые исполняли звезды первой величины — такие как Алла Пугачева, Татьяна Буланова и Николай Басков, — авторские гонорары не обеспечили ей безбедную старость.

«Это просто позор», — прокомментировала женщина свою пенсию в размере 10 500 рублей.

Личную жизнь Татьяна также вспоминает с болью: была дважды замужем, один из супругов уехал в Израиль, со вторым прожила двадцать лет. Сейчас рядом с ней живет ее мама — это, по признанию Назаровой, и есть ее главное счастье.

«Мне повезло — у меня мама живая. Вот мы с ней вместе живем. Не могу себе представить тот день, когда мы разойдемся на веки. Я хочу, чтобы у меня осталась память, как мама поет, как мы с ней сидим. Потому что это дорого, этого не вернуть потом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Лолита Милявская пожаловалась на мизерную пенсию.