Хотел убить Трампа: в Техасе задержали местного жителя

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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В соцсетях местный житель опубликовал прошлогоднее фото покушения на президента США в Пенсильвании.

В Сан-Антонио (штат Техас) задержан 52-летний местный житель Роберт Эррера по подозрению в публикации угроз в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило ведомство федерального прокурора Западного округа Техаса.

Согласно материалам суда, мужчина оставил комментарий в Facebook* под новостью о визите Трампа в штат. Под псевдонимом Роберт Херрер он написал: «Я не пропущу», а также прикрепил к сообщению снимок президента в окружении агентов Секретной службы США, сделанный после покушения 13 июля 2024 года в Пенсильвании.

Кроме того, к одному из комментариев Эррера приложил изображение штурмовой винтовки и заряженных магазинов. В расследовании участвуют Секретная служба, ФБР и полиция Сан-Антонио. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий комик Себастьян Хотц предстанет перед судом после шуток о президенте Дональде Трампе. Слушания по делу назначены на 23 июля.

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