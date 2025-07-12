Война с ИИ отменяется? ChatGPT проиграл гроссмейстеру Карлсену в шахматы

Фото: www.globallookpress.com/Dipayan Bose

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Компьютерный разум сильно недооценил своего противника.

ChatGPT проиграл норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену в шахматы. При этом 16-й чемпион мира не потерял ни одной фигуры. Об этом он написал в соцсети X.

Во время одной из поездок Карлсену стало скучно, поэтому он решил сыграть в шахматы с искусственным интеллектом (ИИ).

Результат оказался впечатляющим. Карлсен не просто «разгромил» нейросеть, но и «съел» все пешки оппонента, сохранив все свои фигуры.

После партии ChatGPT похвалил гроссмейстера за высокий уровень его игры. По мнению чат-бота, рейтинг экс-чемпиона по версии FIDE или USCF может составить 1800-2000 баллов. Однако ИИ сильно недооценил чемпиона, у которого реальный рейтинг составляет 2839.

В шахматном сообществе такую низкую для гроссмейстера оценку восприняли с иронией.

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