В Москве побит рекорд температуры 122-летней давности

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Но длился он недолго — в столицу уже пришли сильные ливни, грозы и даже град.

В субботу, 12 июля, в столице зафиксировали рекорд температуры 122-летней давности — воздух в Москве прогрелся до +34,6 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура +34,5, сейчас уже +34,6 градуса», — рассказал он.

Однако продлилась такая экстремальная жара недолго. В столицу уже пришли сильные ливни, грозы и даже град.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Со следующей недели температура воздуха опустится до +25–30 градусов, также ожидаются кратковременные дожди. Это связано с увеличением облачности и приходом северных воздушных масс, говорит Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург ждет «турецкая баня». Град, грозовые ливни, шквалистое усиление ветра и даже смерчи. Такую погоду на выходных прогнозируют в Петербурге и области. И это все — на фоне 30-градусной жары, которая накроет регион в первый раз за этот сезон. Такое сочетание может создать эффект «турецкой бани».