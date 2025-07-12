«Увидела в телефоне сообщение»: Чехова про изобретательный обман бывшего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Белясов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для телеведущей эти отношения были тяжелыми.

Телеведущая Анфиса Чехова ошарашила сеть личным признанием о том, как заподозрила бывшего возлюбленного в измене. Об этом она рассказала в одном из шоу на Rutube.

«Я увидела в его телефоне неотправленное сообщение со словами 'Оля, я люблю тебя'» — рассказала телезвезда.

Чехова, конечно, решила спросить у него, что означает это послание. Объяснение избранника было очень изобретательным

«Я пытался посмотреть, насколько нелепым будет чужое имя в этой фразе, потому что только твое имя там смотрится органично», — процитировала она его слова.

Артистка прекрасно понимала, что эти слова звучат как бред, но не хотела разочаровываться в любимом. Она предпочла поверить ему.

В итоге Чехова провела в этих отношениях целых три года. За это время экс-возлюбленный ни разу не был пойман на измене. Однако ведущая продолжала терзать себя сомнениями.

После такого опыта ведущая решила для себя: в таких случаях надо всегда выбирать себя и свои чувства. Поэтому если доверия в паре нет, и присутствуют тревожные знаки, то не стоит держаться за такие отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мать Тимати высказалась о Решетовой. Симона Юнусова часто делится с подписчиками новостями из жизни звездного сына. Мать рэпера на протяжении многих лет помогает ему воспитывать детей. Например, она часто отводит 11-летнюю Алису на различные кружки. Интересно, что Симоне удалось сохранить хорошие с бывшими возлюбленными своего сына — моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой.